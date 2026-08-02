Bagaha News: अधिशेष शिक्षकों के स्थानांतरण के सरकार के निर्णय का अभिभावकों ने किया स्वागत

Bagaha News: पिपरासी,एक संवाददाता। सूबे में अधिशेष शिक्षकों के स्थानांतरण करने के सरकार के निर्णय को स्थानीय अभिभावकों ने सराहा है। साथ ही दशकों से एक ही विद्यालय जमे शिक्षकों को दूसरे प्रखंड में स्थानांतरण की मांग भी अभिभावकों द्वारा शिक्षा गुणवक्ता में सुधार के लिए अवश्यक मनाते हुए की गई है। बीते दिनों शिक्षकों के स्थानांतरण के लाये गये नए नियम के तहत अधिशेष शिक्षकों को उनके सीमावर्ती प्रखंड में स्थानांतरण का सरकार ने निर्णय लिया है। इसमें अभी तक प्राइमरी और हाई स्कूल के साथ इंटर के शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए पोर्टल खुल गया है। लेकिन मिडिल स्कूल के लिए अभी पोर्टल नहीं खुला है।

इस पोर्टल को खोलने की मांग भी अभिभावकों और समाजसेवियों ने की है। समाजसेवी हरिहर प्रसाद, दिनेश गुप्ता, हरिनारायण यादव, मुकेश श्रीवास्तव, शमशाद अंसारी आदि ने बताया कि जिस तरफ सरकारी कार्यालयों में कार्यों की गुणवक्ता सुधार के लिए हर तीन वर्ष बाद कर्मियों का स्थानांतरण कर दिया जाता है। उसी प्रकार एक निर्धारित समय सीमा पर शिक्षकों का स्थानांतरण भी दूसरे प्रखंड में कर देना चाहिए। इससे शिक्षकों के शिक्षा गुणवक्ता में भी सुधार होगा। वही शिक्षक और छात्र अनुपात भी ठीक हो जाएगा। समाजसेवियों ने बताया कि वर्तमान में बहुत से शिक्षक ऐसे है जो एक दशक से अधिक समय से अपने घर के पास या अपने पंचायत के विद्यालय में कार्यरत है। इन शिक्षकों को देखा जाता है कि वे लोग विद्यालय में हजारी बना कर शैक्षणिक कार्यों को छोड़ कर अपने निजी कार्य करने निकल जाते है। अगर इन लोगों का स्थानांतरण दूसरे प्रखंड में हो जाता है तो इससे निजात मिल जाएगी। वही स्थानीय स्तर पर दशकों तक रहने पर राजनीतिक रूप से भी ये लोग प्रभावित हो जाते है। समाजसेवियों और अभिभावकों ने सरकार से इस नियम को कड़ाई से पालन कराने की मांग की है।