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Bagaha News: ईमान बेचता चलता तो, मैं भी महलों में रह लेता...

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बगहा
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Bagaha News: गोपाल सिंह नेपाली की जयंती पर उन्हें कमतर आंका जा रहा है। उनके साहित्य और कविताओं को सही सम्मान नहीं मिल पाया है। उनके परिवार और साहित्यकारों का कहना है कि नेपाली की रचनाओं को शिक्षा में शामिल किया जाना चाहिए ताकि युवा पीढ़ी को उनका उचित ज्ञान हो सके।

Bagaha News: ईमान बेचता चलता तो, मैं भी महलों में रह लेता...

Bagaha News: बेतिया। तुझ सा लहरों में बह लेता, तो मैं भी सत्ता गह लेता।ईमान बेचता चलता तो, मैं भी महलों में रह लेता। अपनी रचनाओं के माध्यम से सत्ता को ललकारने वाले गीतों के राजकुमार गोपाल सिंह नेपाली की आज जयंती है। नगर के ऐसे कवि जिनकी कविताओं को देश-विदेश में पढ़ा जाता है। आज वे शहर में सिर्फ मूर्ति के माध्यम से सीमित कर दिए गए हैं। और नेपाली की जयंती पर शहर के कुछ कवि और साहित्यकारों द्वारा उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उनकी कविताओं का पाठ कर दिया जाता है यही तक उन्हें सीमित कर दिया गया है। सरकार ने भी उनके साहित्यिक रचनाओं पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। यही कारण है कि माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर के स्नातक और स्नातकोत्तर की कक्षाओं के हिन्दी के पाठ्यक्रम में नेपाली कहीं शामिल नहीं हैं。

शोध कार्य और मौजूदा स्थिति

विगत कुछ वर्षों में इनकी रचनाओं पर लगातार काम हो रहा है। इनकी संकलित और असंकलित बहुत सारे काव्य और गीत प्रकाशित हुए हैं। कई विश्वविद्यालय में इन पर शोध कार्य भी हो रहे हैं। यह याद करते हुए उनकी भतीजियों सविता सिंह नेपाली और सरिता सिंह नेपाली की आंखें नम हो जाती हैं। उनका कहना है कि गीतों के राजकुमार को वह पायदान नहीं मिल पाया जिसके भी हकदार थे। उन्होंने बताया कि वह 'नेपाली फाउंडेशन' के माध्यम से इन पर काम कर रही हैं। चम्पारण की धरती पर नेपाली की उपस्थिति काफी धुंधली दिखाई देती है, क्योंकि इनके साहित्यिक अवदान पर उतना काम नही हुआ जितना होना चाहिए था। वही संस्कार भारती के जिला अध्यक्ष ज्ञानेंद्र शरण कहते हैं कि नेपाली की कविताएं आज के परिवेश में भी मौजू है। युवा आज भी उनकी कविता से प्रेरणा ले सकते हैं। हमें उनकी कविताओं को जन-जन तक पहुंचाने की जरूरत है।

शिक्षा संस्थान में पहचान

शहर के राज स्कूल से की थी नेपाली ने पढ़ाई

नगर के राज स्कूल में पढ़ाई करने वाले गोपाल सिंह नेपाली के नाम से इस विद्यालय में अब तक कुछ भी नहीं है। वही उनके पुराने निवास स्थान के पास एक चौक के अलावे नगर के महाराजा पुस्तकालय में उनके नाम से एक सभागार में कभी-कभी साहित्यकार बैठते हैं। ऐसी बेरुखी को लेकर एमजेके कॉलेज के प्राध्यापक डॉ राजेश कुमार चंदेल कहते हैं कि उत्तर छायावाद युग के प्रतिनिधि हस्ताक्षर के रूप में चम्पारण के साहित्यिक धारा को विशेष प्रतिष्ठा और स्थान दिलाने वाले राष्ट्रीय चेतना के वाहक कवि को वह सम्मान नहीं मिल सका जिसके वह हकदार थे।चम्पारण में एक 'गोपाल सिंह नेपाली शोध पीठ' की स्थापना होनी चाहिए। जिससे की अधिक से अधिक हमारी युवा पीढ़ी नेपाली के साहित्य को जान सके, उस पर काम कर सके और उसका लाभ उठा सके। यही नहीं उन्होंने विश्वविद्यालयों में चार वर्षीय स्नातक के पाठ्यक्रम में नेपाली की कम से कम एक रचना को शामिल करने की मांग की है।

सामान्य प्रश्न

गोपाल सिंह नेपाली की जयंती कब है?
गोपाल सिंह नेपाली की आज जयंती है।
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