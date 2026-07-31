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Bagaha News: जीएमसीएच की भूमि पर अतिक्रमण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बगहा
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Bagaha News: बेतिया में जीएमसीएच परिसर की सरकारी भूमि पर बाहरी लोगों द्वारा अतिक्रमण का प्रयास किया जा रहा है। महाविद्यालय प्रशासन ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है। सुरक्षा एजेंसी ने स्थिति की जानकारी दी थी, जिससे जीएमसीएच की संपत्ति को खतरा उत्पन्न हो सकता है।

Bagaha News: जीएमसीएच की भूमि पर अतिक्रमण

Bagaha News: बेतिया,एक संवाददाता। जीएमसीएच परिसर की भूमि पर अतिक्रमण के प्रयास का मामला एक बार फिर सामने आया है। जीएमसीएच प्रशासन को मिली है। इसको लेकर महाविद्यालय प्रशासन ने सुरक्षा पदाधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर पश्चिम चंपारण के जिलाधिकारी को पत्र भेजकर तत्काल हस्तक्षेप और आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। शुक्रवार को जीएमसीएच प्राचार्य ने जिलाधिकारी को पत्र भेजा गया।भेजे गए पत्र में कहा गया है कि महाविद्यालय के एसएस-1 ग्रिड (पीजी हॉस्टल के पीछे) उत्तर दिशा स्थित भूमि पर बाहरी व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। अतिक्रमण को लेकर सुरक्षा एजेंसी इंटेलिजेंस सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के सुरक्षा पदाधिकारी ने गुरुवार को महाविद्यालय प्रशासन को लिखित आवेदन देकर स्थिति से अवगत कराया था।जिसमे

बताया गया था की कुछ बाहरी लोग उक्त सरकारी भूमि पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। जिससे महाविद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचने की आशंका है।

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