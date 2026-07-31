Bagaha News: गैस रिसाव से लगी भीषण आग, दो घर जलकर राख
Bagaha News: नौतन के खड्डा पुरन्दरपुर गांव में गैस रिसाव से लगी आग में दो घर जलकर राख हो गए। 12 वर्षीय अनु कुमार गंभीर रूप से झुलस गया। ग्रामीणों और दमकल टीम ने आग पर काबू पाया। आग की वजह से परिवार को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। घायल बच्चे का इलाज बेतिया जीएमसीएच में चल रहा है।
Bagaha News: नौतन,एक संवाददाता। प्रखंड के खड्डा पुरन्दरपुर गांव के वार्ड संख्या 16 में गुरुवार देर रात गैस रिसाव से लगी भीषण आग में दो घर जलकर राख हो गए। हादसे में 12 वर्षीय अनु कुमार गंभीर रूप से झुलस गया। वहीं एक गाय और एक बछड़ा भी आग की चपेट में आकर झुलस गए। सूचना पर पहुंची दमकल टीम और ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। पीड़ित गृहस्वामिनी एयवारी देवी ने बताया कि रात में परिवार के सभी सदस्य भोजन करने के बाद सो गए थे। देर रात अचानक घर से आग की लपटें उठने लगीं और गैस रिसाव की गंध आने लगी।
परिवार के लोग किसी तरह घर से बाहर निकले, लेकिन इसी दौरान गैस सिलेंडर में आग भड़कने से लपटें पूरे घर में फैल गईं। हादसे में उनका 12 वर्षीय पुत्र अनु कुमार गंभीर रूप से झुलस गया। साथ ही घर में बंधी एक गाय और बछड़ा भी आग की चपेट में आ गए।परिजनों ने घायल किशोर को तत्काल इलाज के लिए बेतिया जीएमसीएच में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उसका उपचार चल रहा है। वहीं झुलसे पशुओं का स्थानीय स्तर पर इलाज कराया जा रहा है।अगलगी में घर में रखे कपड़े, अनाज, बर्तन समेत अन्य घरेलू सामान जलकर राख हो गए। पीड़ित परिवार ने बताया कि आग से भारी आर्थिक क्षति हुई है।
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