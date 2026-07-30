Bagaha News: प्रथम सोपान स्काउट-गाइड प्रशिक्षण शिविर संपन्न
Bagaha News: बगहा, नगर प्रतिनिधि। नगर सके प्लस टू डीएम एकेडमी में भारत स्काउट
Bagaha News: बगहा, नगर प्रतिनिधि। नगर सके प्लस टू डीएम एकेडमी में भारत स्काउट एवं गाइड के प्रथम सोपान प्रशिक्षण शिविर का समापन बुधवार को हुआ। तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में विभिन्न विद्यालयों के करीब 40 छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। इस दौरान स्काउट गाइड के लोगों ने लेकर सेवा, अनुशासन, नेतृत्व और राष्ट्रभक्ति के मूल्यों का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षक सह जिला आयुक्त राजबली यादव ने प्रतिभागियों को स्काउट प्रतिज्ञा एवं नियम, ध्वज शिष्टाचार, प्राथमिक उपचार, गांठ एवं बंधन, टोली पद्धति, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता अभियान, सामुदायिक सेवा तथा आत्मनिर्भरता से जुड़े विभिन्न विषयों का प्रशिक्षण दिया। समापन समारोह को संबोधित करते हुए विद्यालय के प्राचार्य राकेश कुमार यादव ने कहा कि भारत स्काउट एवं गाइड केवल एक प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण, सेवा भावना और राष्ट्र निर्माण का सशक्त माध्यम है।
स्काउट के प्रमंडलीय पदाधिकारी संजय राय ने विद्यार्थियों से प्रशिक्षण में सीखे गए मूल्यों को दैनिक जीवन में अपनाने तथा समाज और राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करने का आह्वान किया।स्काउट प्रशिक्षक मुनीर आलम ने शिविर की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए प्रतिभागियों के अनुशासन एवं सक्रिय सहभागिता की सराहना की। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। इस अवसर पर एनसीसी अधिकारी देवीदत्त मालवीय, दीपक राही, वाल्मीकि दूबे,सोहराब अंसारी, सुमन कुमारी,दयाशंकर प्रसाद, मनोज राय,रामरतन प्रजापति, संजीव कुमार ठाकुर आदि मौजूद थे।
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