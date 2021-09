एनएनटी कंपनी के गोदाम में लगी आग, भीषण क्षति

वाल्मीकिनगर । एक प्रतिनिधि

वाल्मीकि नगर व नेपाल के सौंदर्यीकरण के लिए काम कर रहा पटना के एनएनटी कंपनी के गोदाम में रविवार की देर रात आग लगने से लाखों की संपत्ति जल गई। आग लगने से लाखों की क्षति हुई है।

जल संसाधन विभाग के संवेदक के गोदाम में जहां आग लगी है। वह नेपाल क्षेत्र का है। जहां गंडक बराज के तटबंध का मरम्मत का काम चल रहा था। पटना के एनएनटी कंपनी इस कार्य को करा रही थी। नेपाली हितकारी योजना के तहत नेपाल में बिहार सरकार की ओर से जल संसाधन विभाग की निगरानी में काम चल रहा है। कंपनी के नाइट गार्ड ने नेपाल के शरारती तत्वों पर आग लगाने का आरोप लगाया है। दमकल से घंटों मशक्कत के बाद देर रात आग पर काबू पा लिया गया। वहीं भारतीय अभियंता और कंपनी के कर्मी तथा नेपाली पुलिस आग बुझाने में लगे रहे। इस बावत एनएनटी कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर विनय प्रताप सिंह ने बताया कि आग लगने के कारण के बारे में नेपाल पुलिस द्वारा जांच चल रही है। गोदाम के गार्ड की बयान के अनुसार नेपाल में रहने वाले शरारती तत्वों की इस घटना को अंजाम दिया है।

