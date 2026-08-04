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Bagaha News: गौनाहा में आग से एक घर जला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बगहा
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Bagaha News: गौनाहा प्रखंड के डरौल पंचायत के भुस्की गांव में सोमवार रात आग लगने से लाखू पासवान का एक घर जलकर राख हो गया। इसमें रखी हजारों रुपये की संपत्ति, जैसे चावल, गेहूं, कपड़े और जेवर नष्ट हो गए। ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया, लेकिन घर पूरी तरह नष्ट हो चुका था। मामले की सूचना प्रशासन को दी गई है।

Bagaha News: गौनाहा में आग से एक घर जला

Bagaha News: गौनाहा। गौनाहा प्रखंड की डरौल पंचायत के भुस्की गांव में सोमवार देर रात आग लगने से एक घर सहित हजारों रुपये की संपत्ति जलकर राख हो गई। घटना रात करीब दो बजे की है। आग लाखू पासवान के घर में लगी, जिससे घर में रखा चावल, गेहूं, धान, कपड़े, फर्नीचर, करीब पांच हजार रुपये नकद तथा कुछ जेवर जलकर नष्ट हो गए। पीड़ित परिवार के शोर मचाने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक घर पूरी तरह जल चुका था। ग्रामीणों की तत्परता से आग को आसपास के अन्य घरों तक फैलने से रोक लिया गया।

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आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। पीड़ित लाखू पासवान ने बताया कि घटना की सूचना मटियरिया थाना एवं अंचल कार्यालय को आवेदन देकर दी गई है। अंचलाधिकारी रणधीर कुमार ने बताया कि आवेदन प्राप्त हो गया है। हल्का कर्मचारी की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद मुआवजा के लिए जिला प्रशासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा।

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