Bagaha News: रास्ते के विवाद में मारपीट, एफआईआर दर्ज
Bagaha News: नरकटियागंज, निज प्रतिनिधि। शिकारपुर थाना के धुमनगर में रास्ते के विवाद को लेकर मारपीट
Bagaha News: नरकटियागंज, निज प्रतिनिधि। शिकारपुर थाना के धुमनगर में रास्ते के विवाद को लेकर मारपीट की घटना घटी है।घटना 6 अगस्त की है।मामले में धुमनगर गांव निवासी रत्नेश पटेल ने शिकारपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। इसमें शत्रोहन पटेल, रितेश कुमार, ननक पटेल समेत 5 लोगों को आरोपित किया गया है। आरोप है कि रास्ते के विवाद को लेकर आरोपित लाठी डंडे से लैस होकर आए और मारपीट करने लगे। इस घटना में रत्नेश पटेल व उसकी मां बूरी तरह से घायल हो गए। दोनों का इलाज अनुमंडलीय अस्पताल में किया गया। थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने बताया कि मामले में एफआईआर दर्ज कर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।
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