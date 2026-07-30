Bagaha News: वोकेशनल कोर्स में नामांकन के लिए जारी नहीं हुई सूची

Bagaha News: बेतिया, बेतिया कार्यालय इंटरमीडिएट की परीक्षा के रिजल्ट निकालने के बाद से स्नातक

Bagaha News: बेतिया, बेतिया कार्यालय इंटरमीडिएट की परीक्षा के रिजल्ट निकालने के बाद से स्नातक में नामांकन की होड़ शुरू हो गई। सामान्य कोर्स से स्नातक करने के लिए कॉलेज में आवेदन के साथ ही कट ऑफ लिस्ट लगातार जारी हो रहा है इधर दूसरी तरफ से वोकेशनल कोर्स में अभी आवेदन करने की प्रक्रिया ही जारी है। अभी तक एक भी कट ऑफ लिस्ट जारी नहीं हुआ है। जबकि जुलाई महीना अब अंतिम सप्ताह में चला गया है। इससे छात्र-छात्राओं के साथ-साथ अभिभावकों की भी परेशानी बढ़ गई है। एक तरफ जहां सामान्य कोर्स में नामांकन करने के लिए चार कट ऑफ लिस्ट जारी हो चुकी है। उसके अनुसार जिले के कॉलेज में नामांकन भी हो गया है वहीं दूसरी तरफ वोकेशनल कोर्स में नामांकन के लिए एक भी मेधा सूची अब तक विश्वविद्यालय में जारी नहीं की है। जिसे छात्र-छात्राएं परेशान है, इधर महाविद्यालय प्रशासन का कहना है कि छात्रों ने सीधे विश्वविद्यालय में आवेदन किया है वहां से मेघा सूची निकालने के बाद ही हम लोग नामांकन की प्रक्रिया शुरू करेंगे। ऐसे में इस साल वोकेशनल कोर्स का सत्र लेट से शुरू होने की पूरी संभावना है।

समर्थ पोर्टल के पेंच में फंसी वोकेशनल में आवेदन की प्रक्रिया इस वर्ष 12 मई से वोकेशनल कोर्स में भी आवेदन करने की तिथि निकल दी गई। लेकिन उसके बाद काफी दिनों तक आवेदन शुरू नहीं हो पाया। विश्वविद्यालय द्वारा समर्थ पोर्टल पर इस बार छात्र-छात्राओं को आवेदन करने को कहा गया उसके बाद से समर्थ पोर्टल खुल ही नहीं पा रहा था । जिससे छात्र-छात्राएं परेशान थे। भाई दिनों बाद आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई जिससे कि आवेदन करने में ही काफी समय लग गया विश्वविद्यालय द्वारा 29 तारीख तक आवेदन करने की अंतिम तिथि जारी कर दी गई इधर दूसरी तरफ सामान्य पाठ्यक्रम में चार बार मेधा सूची किसी भी जारी हो गई।

एमजेके कॉलेज में इस बार नहीं होगा आवेदन एमजेके कॉलेज के वोकेशनल कोर्स में इस बार आवेदन नहीं होगा क्योंकि कोर्स का रिनुअल नहीं हो सका है। ऐसे में छात्र-छात्राओं के समक्ष शहर के आरएलएसवाई कॉलेज में आवेदन करने के अलावा कोई भी विकल्प नहीं बचा है। ऐसे में सीमित सीटों पर नामांकन के लिए एक बार फिर से मारामारी की स्थिति देखने को मिलेगी।

आरएलएसवाई में पांच वोकेशनल कोर्स की होती है पढ़ाई शहर के राम लखन सिंह यादव कॉलेज में बीसीए, बीबीए, सीएनडी, फिश एंड फिशरीज, इंडस्ट्रियल केमेस्ट्री आदि विषयों की पढ़ाई होती है।

वर्जन विश्वविद्यालय द्वारा 29 तारीख तक आवेदन की अंतिम तिथि जारी की गई थी। अभी तक पहली मेधा सूची जारी नहीं हुई है। मेधा सूची जारी होने के साथ ही नामांकन शुरू हो जाएगा।

डॉ अभय कुमार, प्राचार्य राम लखन सिंह यादव कॉलेज