Bagaha News: 600 बड़े बकायेदारों की कटेगी बिजली

Bagaha News: बेतिया में बिजली विभाग ने बकायेदारों के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। हर अभियंता को जिम्मेदारी दी गई है और 600 बड़े बकायेदारों की पहचान की गई है। बकाया न होने पर बिजली कनेक्शन काटने का निर्देश दिया गया है। अवैध बिजली उपयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

Bagaha News: बेतिया, बेतिया कार्यालय। बिजली बिल बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ बिजली विभाग में शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बिजली के बड़े पकायेदारों के यहां छापेमारी के लिए हर कनीय अभियंता को जिम्मेदारी दे दी गई है। बिजली विभाग द्वारा कनीय अभियंता को प्रशाखावार लक्ष्य तय करते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। बिजली विभाग के एसडीओ सुशील कुमार ने बताया कि विभाग की ओर से हर दिन समीक्षा की जा रही है। विद्युत आपूर्ति और राजस्व प्राप्ति पर विभाग का पूरा फोकस है। इस माह अवर प्रमंडल बेतिया को 7 करोड़ 35 लाख राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य दिया गया है。

बकायेदारों की पहचान इसी माह में प्रशाखा बेतिया टाउन एक एवं दो के 600 बड़े बकायेदारों को चिन्हित कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा बेतिया के क्षेत्र में जितने भी कनीय अभियंता आते हैं उन्हें ऐसा निर्देश दे दिया गया है।

बिजली कनेक्शन काटने की प्रक्रिया इन उपभोक्ताओं का बकाया जमा नहीं होने पर उनका विद्युत कनेक्शन काट दिया जाएगा। लक्ष्य पूरा करने के लिए सभी विद्युत आपूर्ति प्रशाखा को बकायेदारों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। अधिकारियों को प्रतिदिन वसूली की समीक्षा करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

अवैध बिजली उपयोग विभाग की नजर उन उपभोक्ताओं पर भी है, जिनका बकाया के कारण बिजली कनेक्शन पहले ही काटा जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद वे अवैध रूप से बिजली का उपयोग कर रहे हैं। ऐसे मामलों में संबंधित उपभोक्ताओं के विरुद्ध सर्टिफिकेट केस दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। अगस्त में ही करीब 50 ऐसे उपभोक्ताओं पर कार्रवाई का लक्ष्य रखा गया है।