Bagaha News: टेम्पो के टक्कर से अखबार विक्रेता घायल, रेफर
Bagaha News: नरकटियागंज के पुरानी बाजार में एक सड़क दुर्घटना में 65 वर्षीय अखबार विक्रेता रामायण साह गंभीर रूप से घायल हो गए। वे साइकिल से अखबार बेचने जा रहे थे, तभी एक अनियंत्रित टेम्पो ने उनकी साइकल को टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें अनुमंडलीय अस्पताल ले जाया गया।
Bagaha News: नरकटियागंज। नगर के पुरानी बाजार में हुई सड़क दुर्घटना में एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए है। उनकी पहचान अखबार विक्रेता रामायण साह (65) के रूप में हुई है। वे साइकिल पर सवार हो अखबार बेचने जा रहे थे। तभी पुरानी बाजार के समीप मुख्य सड़क पर एक अनियंत्रित टेम्पो ने उनकी साइकल में ठोकर मार दिया। इससे उनके माथा में गहरी चोट लगी गैर और वे बुरी तरह से घायल हो गए। तभी वहां शिकारपुर मुखिया राहुल जायसवाल पहुंच गए और आसपास के लोगों की मदद से घायल अखबार विक्रेता को अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।