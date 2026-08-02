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Bagaha News: टेम्पो के टक्कर से अखबार विक्रेता घायल, रेफर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बगहा
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Bagaha News: नरकटियागंज के पुरानी बाजार में एक सड़क दुर्घटना में 65 वर्षीय अखबार विक्रेता रामायण साह गंभीर रूप से घायल हो गए। वे साइकिल से अखबार बेचने जा रहे थे, तभी एक अनियंत्रित टेम्पो ने उनकी साइकल को टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें अनुमंडलीय अस्पताल ले जाया गया।

Bagaha News: टेम्पो के टक्कर से अखबार विक्रेता घायल, रेफर

Bagaha News: नरकटियागंज। नगर के पुरानी बाजार में हुई सड़क दुर्घटना में एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए है। उनकी पहचान अखबार विक्रेता रामायण साह (65) के रूप में हुई है। वे साइकिल पर सवार हो अखबार बेचने जा रहे थे। तभी पुरानी बाजार के समीप मुख्य सड़क पर एक अनियंत्रित टेम्पो ने उनकी साइकल में ठोकर मार दिया। इससे उनके माथा में गहरी चोट लगी गैर और वे बुरी तरह से घायल हो गए। तभी वहां शिकारपुर मुखिया राहुल जायसवाल पहुंच गए और आसपास के लोगों की मदद से घायल अखबार विक्रेता को अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया।

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