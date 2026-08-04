Bagaha News: मझौलिया में 73 शिक्षक-शिक्षिकाओं की लगातार अनुपस्थिति पर डीपीओ ने मांगी रिपोर्ट
Bagaha News: बेतिया, बेतिया कार्यालय मझौलिया प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों के 73 शिक्षक-शिक्षिकाओं की ई-शिक्षा
Bagaha News: बेतिया, बेतिया कार्यालय मझौलिया प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों के 73 शिक्षक-शिक्षिकाओं की ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर लगातार उपस्थिति दर्ज नहीं होने पर शिक्षा विभाग ने सख़्ती शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना अखिल वैभव ने मझौलिया के बीइओ को पत्र जारी कर सख्त निर्देश दिया है। जिसमें उन्होंने कहा कि ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर शिक्षक- शिक्षिकाओं की उपस्थिति की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि मझौलिया के विभिन्न सरकारी स्कूलों के कुल 73 शिक्षक- शिक्षिका लगातार विद्यालय से अनुपस्थित हैं। जिनकी सूची पत्र के साथ संलग्न करते हुए आदेश दिया गया है कि ऐसी प्रवृत्ति विद्यालय के शैक्षणिक वातावरण को प्रभावित कर रही है।
उन्होंने बीईओ को निर्देश दिया है कि संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों से ऐसे शिक्षक शिक्षिकाओं के संबंध में सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त करने और संलग्न प्रपत्र प्रारूप में 24 घंटे में रिपोर्ट करने का आदेश दिया है,ताकि कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। डीपीओ द्वारा जारी प्रपत्र प्रारूप में क्रम संख्या, प्रखंड, संकुल, विद्यालय का नाम एवं डायस कोड, शिक्षक कोड - आईडी संख्या, शिक्षक-शिक्षिका का नाम, उपस्थिति की वर्तमान स्थिति और लगातार अनुपस्थित रहने का कारण अंकित करना है। डीपीओ ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश के अनुपालन में कोताही या उदासीनता पर कार्रवाई की जाएगी।
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