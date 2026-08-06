Bagaha News: बिहार स्टेट रैंकिंग चैंपियनशिप के लिए जिले की टीम रवाना

Bagaha News: बेतिया बेतिया कार्यालय बिहार टेबल टेनिस एसोसिएशन और मुजफ्फरपुर जिला टेबल टेनिस एसोसिएशन के द्वारा में 6 अगस्त से 9 अगस्त 2026 तक आयोजित प्रथम बिहार स्टेट रैंकिंग चैंपियनशिप के लिए जिले की टीम रवाना हो गई। इस वर्ष जिला से आठ खिलाड़ी भाग लेंगे।जहां यूसुफ रिजवान,दिव्यांशु कुमार , गोलू कुमार और आरिफ सलाम 15 वर्ष आयु वर्ग में, अनिकेत कुमार और कुमार सौरभ 17 वर्ष आयु वर्ग में तो कृष राज और शौर्य राज 19 वर्ष आयु वर्ग में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे।जिला एसोसिएशन सचिव संदीप कुमार ने बताया कि बिहार में तीन स्टेट रैंकिंग चैंपियनशिप होती है जिसमें राज्य के सभी खिलाड़ी भाग लेते है और तीनों रैंकिंग चैंपियनशिप के अंकों के आधार पर उनका चयन राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए की जाती है।उन्होंने