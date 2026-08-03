Bagaha News: जिले के छात्र-छात्राओं को मिलेगी डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा
Bagaha News: बेतिया, बेतिया कार्यालय प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चे आज कई प्राइवेट
Bagaha News: बेतिया, बेतिया कार्यालय प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चे आज कई प्राइवेट लाइब्रेरी में बैठकर तैयारी करते हैं जिसके लिए उन्हें मोटी रकम अदा करनी पड़ती है। अब छात्रों को अपने जिले के लाइब्रेरी में ही डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा मिल जाएगी। जिले में मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना ने अब धरातल पर आकार लेना शुरू कर दिया है। योजना के तहत जिले में चयनित डिजिटल लाइब्रेरी केंद्रों पर सोमवार से कंप्यूटर की आपूर्ति शुरू हो गई है। कंप्यूटर मिलने के साथ ही जल्द ही विद्यार्थियों को आधुनिक डिजिटल माध्यम से अध्ययन की सुविधा मिलने लगेगी। मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना के तहत जिले के छह विधानसभा क्षेत्रों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जा रही है। इसके लिए वाल्मीकिनगर में नदी घाटी योजना उच्च विद्यालय, रामनगर में उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय, भावल, नरकटियागंज में रेलवे प्रवेशिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, लौरिया में उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय, जवाहरपुर, नौतन में कमल साह उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा बेतिया में महाराजा हरेंद्र किशोर केंद्रीय पुस्तकालय को चयनित किया गया है। डिजिटल लाइब्रेरी में हाईस्पीड इंटरनेट, कंप्यूटर, ई-बुक्स और ऑनलाइन अध्ययन सामग्री उपलब्ध रहेगी। इससे विद्यार्थी विषयवार डिजिटल कंटेंट का अध्ययन कर सकेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा.
केंद्रीय पुस्तकालय में पहुंचे 11 कंप्यूटर
महाराजा हरेंद्र किशोर केंद्रीय पुस्तकालय के पुस्तकालयाध्यक्ष ज्योति प्रकाश ने बताया कि पुस्तकालय में 11 कंप्यूटर सेट उपलब्ध करा दिए गए हैं। अन्य चयनित केंद्रों पर भी चरणबद्ध तरीके से कंप्यूटर और आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके बाद इंस्टॉलेशन एवं नेटवर्किंग का कार्य पूरा कर विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी शुरू कर दी जाएगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी राजन कुमार ने इस योजना से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के विद्यार्थियों को समान रूप से आधुनिक अध्ययन संसाधन उपलब्ध होंगे तथा डिजिटल शिक्षा को जिले में नई गति मिलेगी।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।