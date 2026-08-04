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Bagaha News: ‘ डम डमरू बजावेला हमार योगिया'

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बगहा
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Bagaha News: मझौलिया, एक प्रतिनिधि। सावन की प्रथम सोमवारी के अवसर पर प्रखंड क्षेत्र के सभी

Bagaha News: ‘ डम डमरू बजावेला हमार योगिया'

Bagaha News: मझौलिया, एक प्रतिनिधि। सावन की प्रथम सोमवारी के अवसर पर प्रखंड क्षेत्र के सभी शिवालयों में जलाभिषेक को लेकर अहले सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। राजघाट स्थित शिव मंदिर, थाना परिसर स्थित करुणेश्वर महादेव मंदिर, मझौलिया बाजार स्थित नागेश्वर नाथ महादेव मंदिर सरिसवा बाजार स्थित शिव मंदिर में अहले सुबह से महिलाओं पुरुषों और कुंवारी कन्याओं की भीड़ उमड़ी।कृष्णेश्वर महादेव मंदिर में हरिमोहन प्रसाद के परिजनों ने शिव मंदिर परिसर में रुद्राभिषेक महायज्ञ कराया।आचार्य पंडित चुनचुन पाण्डेय के शिव तांडव मंत्र से सारा वातावरण गुंजयमान रहा।बेतिया राज द्वारा निर्मित ऐतिहासिक राजघाट शिव मंदिर श्रद्धालुओं के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना रहा।

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झुंड की झुंड महिलाए शिव का लाचारी गाते शिव मंदिर पहुंची ।फूल बेलपत्र दूध ,गंगाजल मध आदि चढ़ाकर पूजा अर्चना की।पूरा प्रखंड क्षेत्र शिवमय बना रहा।वही परम हंस नगर शिवालय में महिलाओ ने जलाभिषेक किया।

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