Bagaha News: सुबह 4 बजे से ही शिवालयों में गूंजने लगा ओम नम: शिवाय

Bagaha News: सावन मास के पहले सोमवारी पर बेतिया के सभी शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं ने जल अर्पित करने के लिए विभिन्न शिव मंदिरों का दौरा किया। मंदिरों के बाहर भक्तों के लिए भोग और प्रसाद की व्यवस्था की गई थी। माहौल भक्ति मय रहा और महिलाओं ने विशेष पूजा अर्चना की।

Bagaha News: बेतिया, हमारे संवाददाता। सावन मास के प्रथम सोमवारी के अवसर पर नगर के सभी शिवालियों में श्रद्धालु भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। सागर पोखरा स्थित मनोकामना शिव मंदिर पर जल चढ़ाने के लिए सुबह से ही महिला और पुरुष भक्त तत्पर दिखे। मंदिर परिसर के चारों ओर कई पंडितों के द्वारा मंत्र उच्चारण किया जा रहा था। मंदिर के बाहर बेलपत्र, भांग, धतूरा और प्रसाद बिक्री के लिए कई तरह के स्टाल लगाए गए थे।

भक्तों की सुविधा बेतिया राज्य के प्रसिद्ध मंदिर पीयूनी बाग में भोलेनाथ को जल अर्पण करते समय भक्तों की सुविधा के लिए पुलिस बल तैनात किए गए थे। बेतिया राज के मंदिरों के अध्यक्ष आचार्य उमेश तिवारी ने बताया कि नगर के काली बाग, दुर्गा बाग, तीन लालटेन चौक, सागर पोखरा, हरी वाटिका चौक सहित सभी शिवालियों में भक्तों ने भोलेनाथ को जल चढ़कर विशेष पूजा अर्चना की। प्रात: 4 बजे से ही जलाभिषेक के लिए मंदिर के दरवाजे खोल दिए गए थे। नगर के सभी मंदिरों से जुड़े पूजा कमेटी के सदस्य सुबह से ही सक्रिय रहे। ओम नम: शिवाय के उच्चारण से पूरा माहौल भक्ति मय बना रहा। सबसे अधिक तत्परता महिला भक्तों में देखी गई।

मंदिरों की व्यवस्था लोटे में दूध और जल लेकर मंदिर पहुंचने के लिए सुबह से ही भक्तगण तत्पर दिखे। मंदिर से जुड़े सभी पहुंच पथ पर विशेष ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था की गई थी। कई मंदिरों में सावन मास के प्रतिदिन रुद्राभिषेक का आयोजन किया जा रहा है। भोलेनाथ को अबीर, गुलाल,शहद, चंदन, घी, रोली, गन्ने का रस, सफेद चंदन, दही तथा तरह-तरह के फल और मिठाई का भोग लगाया गया। इधर बेतिया से सटे खैरटिया स्थित बेतिया राज के प्राचीन मंदिर परिसर में चार शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। सावन मास के प्रथम सोमवारी के अवसर पर मंगल दोष के निवारण के लिए भी खैरटिया में भक्तों ने विशेष पूजा अर्चना की।

संविधान एवं मेले अधिकांश मंदिरों के बाहर मेले का आयोजन किया गया था जहां पर भक्तों के साथ आने वाले छोटे-छोटे बच्चों की भीड़ देखी गई। सुबह से हो रही हल्की-फुल्की बारिश की परवाह किए बगैर भक्त गणों ने ओम नम: शिवाय का उच्चारण करते नंगे पांव नगर के अलग-अलग मंदिरों में जलाभिषेक किया। कई महिला और पुरुषों ने सावन मास के पहले सोमवारी के अवसर पर व्रत रखा। सोमवारी के अवसर पर कई लोगों ने अपने घर पर रुद्राभिषेक का आयोजन किया जिससे नगर का माहौल भक्तिमय हो गया। महिलाओं ने माता पार्वती की पूजा अर्चना कर उन्हें वस्त्र और श्रृंगार के साधन चढ़कर उनसे पति की लंबी आयु और परिजनों की खुशहाली कुशलता के लिए आशीर्वाद मांगा।