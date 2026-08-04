Bagaha News: सावन की पहली सोमवारी पर मंदिरों में रहा मेला जैसा नजारा

Bagaha News: चौतरवा, एक संवाददाता। सावन का मास की पहली सोमवार होने के कारण श्रद्धालु भक्तों का उत्साह है।जिसका नतीजा है की पूरा क्षेत्र भक्ति भाव व पूजा पाठ में सराबोर है। और लोगो का उत्साह चरम पर है। चौतरवा थाना क्षेत्र के विभिन्न शिव मंदिरों में सुबह से ही जलाभिषेक को लेकर भक्तों का तांता लगा रहा। सावन की पहली सोमवारी होने के कारण क्षेत्र के रतवल पतिलार मठ, मकरी, लगुन्हा खाखी बाबा मंदिर परिसर,सिसवा, मझौवा, चौतरवा सागर पोखरा,पतिलार सहित अन्य शिवालयों में जलाभिषेक करने को लेकर लोगों में ख़ासा उत्साह देखने को मिला जिसका नतीजा रहा की सुबह से लोग जत्था में शिवालयों के तरफ जयकारा लगाते हुवे जाते दिखे।वही

लोग अपने हाथों में पीतल के लोटिया में जल भरकर अक्षत,गुड़, भांग,धतूरा,फूल सहित अन्य सामग्री के साथ जलाभिषेक करते देखे गये।वही मंदिरो के पुजारीयो सहित समिति के द्वारा मंदिरों को पूरी तरह सजाने का कार्य किया गया है।साथ ही मंदिर आने वाले भक्त को किसी प्रकार का परेशानी नही हो इसका भी ख्याल समिति के द्वारा रखा गया है।वही कई जगह मंदिर परिसर में मेला जैसा नजारा सुबह से ही देखने को मिला।जलाभिषेक करने वाले महिला व पुरुष श्रद्धालुओ के बोल बम,बोल बम,बाबा नगरिया दूर है जाना जरूर है,ओम नम: शिवाय जैसे दर्जनो गगन चुम्बी नारो से पूरे क्षेत्र में भक्तिमय माहौल बना हुआ है।ज्ञात हो कि सावन माह का पहला सोमवारी से होने से शिवालयों में भक्त श्रद्धालुओ की संख्या भी बढ़ रही है।औऱ लोगो का उत्साह धर्म व पूजा पाठ के प्रति बढ़ रहा है।सब मिलाकर देखा जाय तो पूरा क्षेत्र सावन के इस पावन मास में भक्तिमय बना हुआ है।और लोगो का धर्म पूजा पाठ के प्रति आस्था भी बढ़ा हुआ है।और लोग भक्ति भाव मे सराबोर है।वही दूसरी तरफ गांव की महिलाओं का जत्था भी देवी देवताओं साहित शिव मंदिरों में मत्था टेक अपने घर और क्षेत्र की अमन चैन सुख शांति व समृद्धि के लिये कामना करती दिखी।