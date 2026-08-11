Bagaha News: सीओ व अंचल अमीन पर वारंट के बाद पुलिसिया पकड़ से बाहर

Bagaha News: बगहा, हमारे संवाददाता। अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी आलोक कुमार चतुर्वेदी की अदालत ने दयाशंकर मिश्रा

Bagaha News: बगहा, हमारे संवाददाता। अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी आलोक कुमार चतुर्वेदी की अदालत ने दयाशंकर मिश्रा बनाम अभिषेक आनंद एवं अन्य मामले में समन के बावजूद न्यायालय में उपस्थित नहीं होने वाले आरोपितों के विरुद्ध कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने मामले में आवश्यक कार्रवाई के लिए आदेश की प्रति डीआईजी,डीएम, एसपी सहित पुलिस एवं प्रशासन के वरीय अधिकारियों को भेजने का निर्देश दिया है। अदालत के आदेश के अनुसार सोमवार को आरोपित पुष्पांजलि कुमारी, संजीव कुमार तिवारी और सुरेंद्र तिवारी उर्फ संतोष तिवारी की ओर से धारा 317 दंप्रसं के तहत उपस्थिति दर्ज कराई गई, जिसे स्वीकार किया गया। वहीं सह आरोपित बगहा एक के पूर्व सीओ अभिषेक आनंद, तथा अंचल अमीन अनूप कुमार अनुपस्थित रहे।

जानकारी के बाद भी नहीं हुये उपस्थित: एसडीजेएम श्री चतुर्वेदी की कोर्ट ने आदेश में कहा गया है कि अनुपस्थित आरोपितों की उपस्थिति के लिए न्यायालय द्वारा नौ फरवरी 2023 को समन जारी किया गया था। इसके बाद 16 मार्च 2023 को जमानतीय अधिपत्र और 21 दिसंबर 2024 को गैर-जमानतीय अधिपत्र जारी किया गया। अनुपस्थित आरोपितों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 323, 341, 379, 417, 448, 354बी, 385, 504 एवं 506 के तहत समन आदेश जारी किया गया था। आरोपितों ने समन आदेश को चार जुलाई 2024 को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में चुनौती दी थी। अदालत ने समन आदेश को वैध मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय को भेज दिया था।

आदेश की प्रति पुलिस को भेजने का निर्देश: एसडीजेएम ने आदेश में कहा है कि आरोपितों को समन आदेश की जानकारी होने के बावजूद वे विचारण में जानबूझकर अनुपस्थित चल रहे हैं। मामले में आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक बगहा, महानिरीक्षक बेतिया रेंज, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बगहा, जिलाधिकारी पश्चिम चम्पारण, राजस्व परिषद बिहार तथा संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजने का निर्देश दिया गया है। मामले में अगली तिथि 27 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है।