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Bagaha News: न्यायालय के आदेश पर फुलकौल में कराई गई दखल-दहानी, भारी पुलिस बल रहा तैनात

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बगहा
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Bagaha News: रामनगर के फुलकौल गांव में न्यायालय के आदेश पर 2 बीघा 10 कट्ठा 2 धूर जमीन पर दखल-दहानी की गई। मामला सुरेश साह और साबिर खान के बीच लंबित था। कार्रवाई के दौरान क्षेत्रीय प्रशासन और पुलिस बल मौजूद रहे।

Bagaha News: न्यायालय के आदेश पर फुलकौल में कराई गई दखल-दहानी, भारी पुलिस बल रहा तैनात

Bagaha News: रामनगर, एक प्रतिनिधि। थाना क्षेत्र के फुलकौल गांव में न्यायालय के आदेश पर दखल-दहानी की कार्रवाई की गई। यह कार्य व्यवहार न्यायालय बगहा के अवर न्यायाधीश द्वितीय के आदेश पर संपन्न कराया गया। न्यायालय से आए नाजिर परमेंद्र कुमार ने बताया कि इजराय वाद संख्या 5/13 में पारित आदेश के आलोक में फुलकौल गांव में कुल 2 बीघा 10 कट्ठा 2 धूर जमीन पर दखल-दहानी दिलाई गई है। यह मामला गांव निवासी सुरेश साह बनाम साबिर खान एवं अन्य के बीच लंबे समय से लंबित था। दखल-दहानी के दौरान नायब नाजिर धनंजय पासवान, अनुसेवक महेंद्र सिंह, अंचलाधिकारी वेद प्रकाश, राजस्व पदाधिकारी कुंदन कुमार और रामनगर थाने के एसआई उपेंद्र कुमार मौके पर मौजूद थे।

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सुरक्षा के मद्देनजर भारी संख्या में पुलिस बल और महिला सिपाहियों की तैनाती की गई थी।

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