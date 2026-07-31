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Bagaha News: शौचालय और मूत्रालयों के निर्माण में हो गुणवत्ता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बगहा
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Bagaha News: बेतिया नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में 75.52 लाख की लागत से पांच सार्वजनिक शौचालय और दर्जनभर सार्वजनिक मूत्रालयों का निर्माण के लिए कार्यादेश जारी किया गया। मेयर गरिमा देवी सिकारिया ने वार्ड-15, 12, 17, 18, 25, 05 और 27 में निर्माण कार्यों की जानकारी दी।

Bagaha News: शौचालय और मूत्रालयों के निर्माण में हो गुणवत्ता

Bagaha News: बेतिया, बेतिया कार्यालय। नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में 75.52 लाख की लागत से पांच सार्वजनिक शौचालय और दर्जनभर सार्वजनिक मूत्रालयों का निर्माण के लिए चयनित संवेदकों के लिए शुक्रवार को कार्यादेश जारी हो गया।

शौचालय निर्माण की जानकारी

निगम की मेयर गरिमा देवी सिकारिया ने बताया कि वार्ड-15 अंतर्गत विश्वामित्र मार्केट में 9.33 लाख सार्वजनिक शौचालय का निर्माण के साथ ही वार्ड-12 में 9,00,566 सन्त घाट के नजदीक सार्वजनिक शौचालय का निर्माण और वार्ड-17 अंतर्गत सर्वोदय विद्यालय के सामने 9,86,222 की लागत से सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कार्य का कार्यादेश नगर निगम से जारी हो गया है।

मूत्रालयों का निर्माण

वार्ड संख्या 18 में रमना मैदान पार्क में और सामुदायिक भवन के बगल में सार्वजनिक मूत्रालय का निर्माण इसी प्रकार वार्ड 25 में हजारी पोखरा के पास एवं व्यवहार न्यालय के सामने बड़े नाले के समीप सार्वजनिक मूत्रालय का निर्माण तथा इसी वार्ड के बियाडा गेट के पास सार्वजनिक मूत्रालय का निर्माण कार्य के लिए कुल 15,98,436 की लागत से बनाने की योजनाओं का कार्यादेश जारी किया गया है। इसी प्रकार वार्ड संख्या 05 में उत्तरवारी पोखरा के उतरी आट के समीप एवं छावनी ओवर ब्रिज के नीचे और वार्ड 27 अंतर्गत मैनाटांड़ रोड पुल के नीचे तथा वार्ड 08 में नया बाज़ार पुल के उत्तर दिशा में है。

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह परियोजना कितनी लागत से बनाई जा रही है?
यह परियोजना 75.52 लाख की लागत से बनाई जा रही है।
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