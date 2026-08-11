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Bagaha News: महावीरी झंडा को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बगहा
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Bagaha News: चौतरवा, एक संवाददाता। पर्व त्यौहार आपसी भाईचारा व मिलजुलकर रहने का संदेश लेकर आता

Bagaha News: महावीरी झंडा को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित

Bagaha News: चौतरवा, एक संवाददाता। पर्व त्यौहार आपसी भाईचारा व मिलजुलकर रहने का संदेश लेकर आता है इसी लिए सभी समुदाय के लोगों को मिलजुलकर त्यौहार मनाना चाहिए ताकि समाज में अच्छा संदेश जाए और आपसी भाईचारा बरकरार रहे उक्त बाते चौतरवा थाना परिसर में महावीरी झंडा व रक्षाबंधन को लेकर आयोजित शांति समिति की बैठक को संबोधित करते हुवे पुलिस निरीक्षक थानाध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने कही।उन्होंने बैठक में उपस्थित सभी लोगों से पर्व त्यौहार की सफलता को लेकर उनका राय जाना और लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश देने का कार्य किया।बैठक में नवागत थानाध्यक्ष ने आए हुवे सभी लोगों से परिचय किया और शांति व्यवस्था को लेकर एक दूसरे की सहयोग करने की बात कही।उन्होंने

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लोगों से कहा की पर्व त्यौहार में किसी भी हाल में हुड़दंग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो भी असामाजिक तत्व महावीरी झंडा व रक्षाबंधन में लोगों को दिग्भ्रमित करने व अफवाह फैलाने की कोशिश करेंगे उनपर करवाई होना तय है।उन्होंने लोगों से निर्धारित रूट से झंडा निकालने व वरीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने की अपील किया है।उन्होंने बताया की लोगो की एक एक गतिविधि पर पुलिस का नजर रहेगा ताकि शांति व्यवस्था कायम रहे।थानाध्यक्ष ने झंडा निकालने वाले सभी समिति के सदस्यों को थाना से लाइसेंस लेने की बात कही ताकि झंडा आने जाने का रूट निर्धारित किया जा सके साथ ही उक्त जगह पुलिस बल मुहैया कराया जा सके।बैठक में थाना के एसआई संतोष कुमार,संजय कुमार सहित सभी पुलिस पदाधिकारी सहित मुखिया मो आजाद,सरपंच दिवाकर पाठक, जगरनाथ यादव,लक्ष्मण यादव,मो शामू,धनंजय यादव,मो शमशाद,पप्पू राव,दुर्गादयाल दुबे,सुरेश यादव,मो इम्तियाज,संजय यादव,अमजद अली,राजन शुक्ला, बिकाऊ यादव,जितेंद्र जायसवाल गगन देव राव,मो हारून, सहित दर्जनों जनप्रतिनिधि व समाजसेवी मौजूद रहे और अपने अपने विचारों को रखने का कार्य किया।

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Raksha Bandhan

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