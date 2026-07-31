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Bagaha News: लापरवाही बरतने पर होगी कार्रवाई : प्रभारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बगहा
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Bagaha News: सिकटा में सीएचसी के सभागार में आशा कार्यकर्ताओं और फैसिलेटरों की बैठक आयोजित हुई। अध्यक्ष डॉ. नेसर अहमद ने लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी दी। BCM अनिल कुमार ने 14 अगस्त तक सर्वे और बच्चों पर ध्यान देने के निर्देश दिए। बैठक में विभिन्न अधिकारी उपस्थित थे।

Bagaha News: लापरवाही बरतने पर होगी कार्रवाई : प्रभारी

Bagaha News: सिकटा। सीएचसी,सिकटा के सभागार में शुक्रवार को आशा कार्यकर्ताओं व फैसिलेटरों की बैठक हुई। अध्यक्षता प्रभारी डॉ.नेसार अहमद ने की। बैठक में प्रभारी डॉ. अहमद ने कहा कि लापरवाही बरतने पर कार्रवाई होगी।वहीं बीसीएम (आशा)अनिल कुमार ने 14 अगस्त तक आशा कार्यकर्ताओं को हाउस-टू-हाउस सर्वे करने, ड्रॉप आउट और लेफ्ट आउट बच्चों पर विशेष फोकस करने समेत कई निर्देश दिए। बैठक में लेखापाल रंजीत पासवान,डीईओ आदर्श कुमार,एफपीसी विवेक कुमार,फैसिलेटर अंतिमा देवी,रागनी देवी,ऊषा देवी,अनिता देवी आदि थे।

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