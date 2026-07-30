Bagaha News: कोबरा ने डंसा, युवक लेकर पहुंचा अस्पताल

Bagaha News: नरकटियागंज, हसं। प्रखंड के हरसरी पुरैनिया गांव में मंगलवार की देर शाम में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। धनजीत कुमार मिश्र को जहरीले कोबरा सांप ने डंस लिया। सांप के डंसते ही युवक ने डरने एवं हड़बड़ाने की बजाए सांप पकड़कर डिब्बे में बंद कर लिया और उसे लेकर सीधे अनुमंडलीय अस्पताल पहुंच गया। अस्पताल में जिंदा कोबरा पहुंचने की खबर फैलते ही देखने वालों की भीड़ जुट गई। मिली जानकारी के अनुसार हरसरी पुरैनिया निवासी धनजीत कुमार मिश्र दरवाजे पर टहल रहा था, तभी एक कोबरा निकला और उसके हाथ में डस लिया। दर्द और घबराहट के बावजूद धनजीत ने साहस दिखाया और सांप को डिब्बे में बंद कर इलाज के लिए अस्पताल पहुंच गया।