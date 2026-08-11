Bagaha News: स्नातक छठे सेमेस्टर की मिड टर्म परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न
Bagaha News: बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के दिशा-निर्देश पर ईश्वर शांति महाविद्यालय झाखरा, नौतन में स्नातक सत्र 2023-27 की मिड-टर्म परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। परीक्षा 04 अगस्त को दो पालियों में आयोजित की गई थी। निदेशक ज्ञानेंद्र शरण ने परीक्षा के सफल संचालन में शामिल सभी व्यक्तियों का सम्मान किया।
Bagaha News: जगदीशपुर,एक संवाददाता। बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के दिशा-निर्देश के तहत स्नातक सत्र 2023-27 के छठे सेमेस्टर की मिड टर्म परीक्षा ईश्वर शांति महाविद्यालय झाखरा,नौतन में सोमवार को शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त माहौल में संपन्न हुई।परीक्षा 04 अगस्त से दो पालियों में आयोजित की गई थी।महाविद्यालय के निदेशक ज्ञानेंद्र शरण ने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुरूप परीक्षा का सफल संचालन किया गया। उन्होंने कहा कि मिड टर्म परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य है। इसमें शामिल होने वाले विद्यार्थियों को ही छठे सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा में प्रवेश की अनुमति मिल सकेगी।परीक्षा के सफल संचालन में प्राचार्य सबा खानम,परीक्षा नियंत्रक सह महाविद्यालय के सचिव सतेंद्र शरण,शैलेंद्र शरण आईटी सेल प्रभारी कुणाल किशोर,प्रोफेसर संजना पाठक, प्रोफेसर बीएन द्विवेदी,रजनीश कुमार मिश्र समेत शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।परीक्षा
शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होने पर महाविद्यालय के निदेशक ने बेहतर कार्य करने वाले कर्मियों को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया गया।
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