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Bagaha News: कचरे के ढेर से पटा शहर, दुर्गंध के कारण चलना मुश्किल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बगहा
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Bagaha News: बेतिया में नगर निगम कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के तीसरे दिन शहर में कचरे के ढेर लग गए हैं। बीती बारिश के बाद कचरा भीग गया है और दुर्गंध उठने लगी है। इससे लोगों को परेशानी और बीमारियों का डर है। गंदगी के कारण कारोबार पर भी असर पड़ा है।

Bagaha News: कचरे के ढेर से पटा शहर, दुर्गंध के कारण चलना मुश्किल

Bagaha News: बेतिया, बेतिया कार्यालय । नगर निगम कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के तीसरे दिन आप स्थिति बिगड़ने लगी है। अब पूरे शहर की सफाई व्यवस्था पर साफ दिखाई देने लगा है। हड़ताल के तीसरे दिन शनिवार को शहर के विभिन्न इलाकों में कूड़े के ढेर लग गए। शुक्रवार को हुई बारिश के बाद कचरा भीग जाने से उससे दुर्गंध उठने लगी है। आवारा मवेशी और कुत्ते कूड़े के ढेर को इधर-उधर बिखेर रहे हैं, जिससे गंदगी और बढ़ गई है। हड़ताल के कारण कचरे का उठाव पूरी तरह ठप पड़ गया है। कूड़ा नहीं उठने से मीना बाजार, अस्पताल रोड, नया बाजार, मित्रा चौक, राज देवढ़ी, उत्तरवारी पोखरा समेत कई इलाकों की स्थिति काफी खराब हो गई है। यहां तक की आने जाने वाले लोगो को भी अब परेशानी होने लगी। सड़क किनारे जमा कचरे से उठ रही दुर्गंध के कारण लोगों का वहां ठहरना मुश्किल हो रहा है। बारिश के कारण भीगा कचरा सड़ने लगा है, जिससे लोगों में बीमारी फैलने की भी आशंका बढ़ने लगी है। यदि हड़ताल जल्द समाप्त नहीं हुई तो आने वाले दिनों में सफाई व्यवस्था और गंभीर संकट में पड़ सकती है。

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गंदगी से दुकानदारी भी होने लगी प्रभावित

शहर में बढ़ती गंदगी का असर आम जनजीवन के साथ कारोबार पर भी पड़ने लगा है। चौक चौराहा के दुकानदारों का कहना है कि सड़क किनारे जमा कचरे और बदबू के कारण लोग परेशान हैं, जिसका असर कारोबार पर भी पड़ रहा है। ग्राहक जहां पर कचरा फेंक रहा है वहां आना नहीं चाह रहे हैं। कूड़े के ढेर और उससे उठ रही दुर्गंध के कारण शहर में निकलना मुश्किल हो गया है। इधर, नगर निगम कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शनिवार को तीसरे दिन भी जारी रही। हड़ताली कर्मी निगम कार्यालय परिसर में धरना-प्रदर्शन करते रहे।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बेतिया में नगर निगम कर्मियों की हड़ताल कब शुरू हुई?
नगर निगम कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल तीसरे दिन शनिवार को जारी रही।
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