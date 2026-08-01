Bagaha News: छात्राओं को गुड टच और बेड टच के बारे में जानना जरूरी डॉ शीला

Bagaha News: बेतिया, बेतिया कार्यालय माता-पिता या प्रियजनों का प्रेमपूर्वक गले लगाना या हाथ मिलाना

Bagaha News: बेतिया, बेतिया कार्यालय माता-पिता या प्रियजनों का प्रेमपूर्वक गले लगाना या हाथ मिलाना ह्यअच्छा स्पर्शह्ण होता है, जो खुशी और सुरक्षा का अहसास कराता है। इसके विपरीत यदि किसी का छूना असहज करे, जिससे डर, दुख या गुस्सा महसूस हो, या कोई अजनबी गलत तरीके से छुए, तो वह ह्यबुरा स्पर्शह्ण कहलाता है। उक्त बातें डॉक्टर शीला रंजन ने छात्राओं को शुक्रवार को

बाल सुरक्षा एवं जागरूकता कार्यशाला संत कोलंबस हाई स्कूल में कही। रोटरी क्लब सेंट्रल के तत्वावधान में बाल सुरक्षा एवं जागरूकता विषय पर एक विशेष कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छोटे बच्चों, विशेषकर छात्राओं को ह्यगुड टचह्ण (अच्छा स्पर्श) और ह्यबैड टचह्ण (बुरा स्पर्श) के अंतर के प्रति जागरूक करना था। रोटरी क्लब सेंट्रल की प्रेसिडेंट रोटेरियन डॉ. शीला रंजन के कुशल नेतृत्व तथा विद्यालय की निदेशिका निकहत फातिमा एवं प्रधानाध्यापिका मीनाक्षी झा के सक्रिय सहयोग से डॉ. अपूर्वा सिन्हा ने मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत की। डॉ. अपूर्वा सिन्हा ने ऑडियो-विजुअल प्रजेंटेशन (ढढळ) और कार्टून चित्रों के माध्यम से बच्चों को अत्यंत सरल एवं प्रभावकारी ढंग से सुरक्षा का पाठ पढ़ाया।

अच्छा और बुरा स्पर्श उन्होंने बताया कि खेल-खेल में की जाने वाली गुदगुदी भी यदि दर्द दे, सांस लेने में तकलीफ पैदा करे या बहुत देर तक की जाए, तो वह बुरा स्पर्श बन जाती है। बच्चों को बॉडी चार्ट व ट्रैफिक लाइट के माध्यम से समझाया गया कि कपड़ों से ढके शरीर के हिस्से हमारे ह्यगुप्त अंगह्ण होते हैं, जिन्हें माता-पिता या इलाज के दौरान डॉक्टर/नर्स के अलावा किसी को भी छूने या देखने की अनुमति नहीं है।कार्यक्रम के समापन पर विद्यालय प्रशासन ने रोटरी क्लब सेंट्रल की टीम एवं डॉ. अपूर्वा सिन्हा का आभार व्यक्त किया। निदेशिका निकहत फातिमा व प्रधानाध्यापिका मीनाक्षी झा ने कहा कि बच्चों को उनके अधिकारों और शारीरिक सीमाओं के प्रति जागरूक करना उन्हें आत्मविश्वासी और सुरक्षित बनाने के लिए बेहद अनिवार्य कदम है। इस अवसर पर विद्यालय की शिक्षिकाओं, कर्मचारियों एवं छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और सुरक्षा नियमों का पालन करने का संकल्प लिया।