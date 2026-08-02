Bagaha News: अस्पताल में मारपीट व चोरी का आरोप
Bagaha News: नरकटियागंज के अनुमंडलीय अस्पताल में एक गर्भवती महिला के साथ सुरक्षा गार्ड द्वारा मारपीट और दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। आशा कार्यकर्ता हमीदा खातून ने आरोप लगाया है कि सुरक्षा गार्ड ने उनके साथ अभद्रता की और अस्पताल में चोरी की घटना भी हुई। मामला थाने में दर्ज किया गया है।
Bagaha News: नरकटियागंज,निज प्रतिनिधि। अनुमंडलीय अस्पताल में विगत 25 जुलाई को हुई मारपीट में साठी थाना के मुरली गांव निवासी आशा कार्यकर्ता हमीदा खातून ने शिकारपुर थाने में आवेदन देकर सुरक्षा गार्ड अंशु कुमारी पर मारपीट, गर्भवती महिला मरीज के साथ दुर्व्यवहार, चोरी और झूठा मुकदमा दर्ज कराने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज किया है। आरोप है कि वह अपनी गर्भवती बेटी हसीना खातून को जांच के लिए अस्पताल लाई थी। भीड़ और गर्मी के कारण मरीजों की लाइन से कुछ हटकर वह खड़ी थी। इसपर सुरक्षा गार्ड ने उनसे अभद्र व्यवहार किया। विरोध करने पर गार्ड ने उनके साथ मारपीट की और बाल पकड़कर जमीन पर गिरा दिया।बीच-बचाव
पर उसने गर्भवती महिला के पेट में लात मार दी।इससे उसे चोट लगी और ब्लडिंग शुरू हो गया। उन्होंने आरोप है कि मारपीट के दौरान उसके बैग से एक हजार रुपए और 20 भर चांदी का पायल भी गायब हो गया है। अनुमंडल अस्पताल के प्रभारी उपाधीक्षक डॉ संजीव कुमार ने बताया कि आशा और महिला सुरक्षा गार्ड के विवाद को सुलझाने का प्रयास किया गया है।
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