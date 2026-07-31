Bagaha News: आशा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन
Bagaha News: नरकटियागंज में अनुमंडलीय अस्पताल में 25 जुलाई को हुई एक विवाद के चलते आशा कार्यकर्ताओं ने अस्पताल प्रबंधन पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए धरना शुरू किया है। आशा कार्यकर्ताओं ने महिला सुरक्षा गार्डों को हटाने और उनके खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस लेने की मांग की है। वे आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दे रहे हैं।
Bagaha News: नरकटियागंज, हमारे संवाददाता। अनुमंडलीय अस्पताल में 25 जुलाई को एक आशा कार्यकर्ता एवं महिला सुरक्षा गार्ड के बीच हुई नोंक झोंक, मारपीट तथा दुर्व्यवहार के मामले में अस्पताल प्रबंधन पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को आशा कार्यकर्ताओं ने अस्पताल में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया।
धरने की शुरुआत
बिहार राज्य आशा संघ के बैनर तले अस्पताल परिसर में धरना पर बैठी कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। आशा कार्यकर्ताओं ने अस्पताल की महिला सुरक्षा गार्डों को तत्काल हटाने तथा उनके विरुद्ध दर्ज मुकदमा वापस लिए जाने की मांग की। उनका कहना था कि उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है।
संघ का समर्थन
मौके पर संघ के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष ओम प्रकाश क्रांति ने कहा कि विगत दिनों एक महिला सुरक्षा गार्ड ने आशा कार्यकर्ता और उसके साथ आई गर्भवती महिला के साथ मारपीट करते हुए अभद्र व्यवहार किया गया। मामले में अस्पताल प्रशासन ने आशा कार्यकर्ताओं के खिलाफ शिकारपुर थाने में मामला दर्ज करा दिया। संघ नेता फिरोज भारती, आशा कार्यकर्ता रंजना देवी, सुंदरम मिश्रा, चंदा देवी आदि थी। मीना देवी और बिंदु मिश्रा ने आरोप लगाया कि आशा कार्यकर्ताओं पर सोने का लॉकेट और पांच हजार रुपये छीनने का झूठा आरोप लगाया गया है। उन्होंने कहा कि यदि मांगों पर जल्द निर्णय नहीं हुआ तो आंदोलन तेज किया जाएगा।
सामान्य प्रश्न
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