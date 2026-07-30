Bagaha News: राज की भूमि पर हो सब्जी मंडी का निर्माण
Bagaha News: बेतिया के राष्ट्रीय लोक मोर्चा के महासचिव अमित गुप्ता ने 8 सूत्री मांगों के साथ आंदोलन शुरू किया है। उन्होंने बताया कि बेतिया में जलजमाव, सड़क जाम और व्यापारियों की असुरक्षा जैसी समस्याएं गंभीर हैं। वे जल्द ही जिलाधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री तक से मिलकर अपनी मांगें रखेंगे।
Bagaha News: बेतिया। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश महासचिव एवं अखिल भारतीय कानू हलवाई विचार मंच के जिलाध्यक्ष अमित गुप्ता ने 8 सूत्री मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि वे बहुत जल्द जिलाधिकारी से लेकर बिहार के मुख्यमंत्री तक से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर अपना मांग पत्र सौंपेंगे। अमित गुप्ता ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि बेतिया नगर वर्तमान में जलजमाव, भीषण सड़क जाम, व्यापारियों की असुरक्षा और मूलभूत सुविधाओं के अभाव से जूझ रहा है। बेतिया राज की कीमती भूमि का जनहित में सदुपयोग करते हुए वहां आधुनिक स्थायी सब्जी मंडी और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जाना अत्यंत आवश्यक है।
निष्पक्ष सर्वे कराकर प्रभावित छोटे दुकानदारों को दुकानें आवंटित की जाएगी।
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