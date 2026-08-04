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Bagaha News: टापू बना दोन, 25 हजार आबादी का संपर्क भंग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बगहा
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Bagaha News: रामनगर प्रखंड के दोन क्षेत्र के आदिवासी आज भी सुविधाओं से वंचित हैं। बारिश के मौसम में उनका संपर्क देश-दुनिया से कट जाता है और कई बार उन्हें जान जोखिम में डालकर ट्रैक्टर से आवागमन करना पड़ता है। नौरंगिया दोन पंचायत का संपर्क प्रखंड मुख्यालय से भंग हो गया है।

Bagaha News: टापू बना दोन, 25 हजार आबादी का संपर्क भंग

Bagaha News: रामनगर। रामनगर प्रखंड के दोन क्षेत्र के आदिवासी आज भी सुविधाओं से वंचित हैं। वीटीआर के जंगलों के बीच बसे आदिवासी क्षेत्र में सड़क, संचार व स्वास्थ्य व्यवस्था सपने जैसा है। बारिश का मौसम शुरू होते ही तीन महीने तक उनका संपर्क देश-दुनिया से कट गया है। दो बार पहाड़ी नदियों में आई उफान से रास्ते पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गयेे हैं। बीमार पड़ने या जरूरी काम होने पर लोग जान जोखिम में डालकर ट्रैक्टर से आवागमन करते हैं। कई बार तो उन्हें दो-दो ट्रैक्टर टोचन कर ट्रॉली से नदियों को पार करना पड़ता है। दोन क्षेत्र की दो पंचायतों नौरंगिया दोन व बनकटवा करमहिया की लगभग 25-30 हजार आबादी का सड़क संपर्क इन दिनों प्रखंड मुख्यालय से लगभग भंग हो गया है। कई जगहों पर कीचड़-दलदल और उफनती पहाड़ी नदियों के कारण एक ट्रैक्टर बम बोल जाता है, तब दूसरे ट्रैक्टर से टोचन कर ट्रॉली को लोग बाहर निकालते हैं।

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समस्या का समाधान

नौरंगिया दोन पंचायत के मुखिया गौरीशंकर प्रसाद बताते हैं कि रामनगर प्रखंड मुख्यालय से नौरंगिया दोन की दूरी करीब 50 किलोमीटर है। सामान्य दिनों में यह दूरी दो घंटे में पूरी हो जाती है, लेकिन बरसात के मौसम में यही सफर छह घंटों का हो जाता है। रास्ते में दर्जनभर पहाड़ी नदियां और नाले हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

रामनगर के दोन क्षेत्र में आदिवासी किस तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं?
रामनगर के दोन क्षेत्र के आदिवासी सुविधाओं से वंचित हैं और बारिश के मौसम में उनका संपर्क देश-दुनिया से कट जाता है।
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