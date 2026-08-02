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Bagaha News: गंडक नदी में एक युवक ने लगाई छलांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बगहा
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Bagaha News: वाल्मीकि नगर।एक प्रतिनिधि। गंडक नदी में कूदे एक नेपाली युवक का एसएसबी के जवानों ने

Bagaha News: गंडक नदी में एक युवक ने लगाई छलांग

Bagaha News: वाल्मीकि नगर।एक प्रतिनिधि। गंडक नदी में कूदे एक नेपाली युवक का एसएसबी के जवानों ने सुरक्षित रूप से रेस्क्यू कर उसकी जान को बचा लि। घटना रविवार की शाम की है।एसएसबी 21वीं वाहिनी गंडक बराज सीमा चौकी के कंपनी कमांडर सह इंस्पेक्टर लोकेश कुमार बनिया ने बताया कि कौलेश्वर में तैनात एसएसबी के आरआरटी टीम को गंडक नदी में एक युवक को डूबते हुए देख उसे देख जवानों ने नदी मे कूद कर उसका सुरक्षित रूप से रेस्क्यू कर लिया। युवक से पूछताछ करने पर युवक ने अपनी पहचान सीमा से सटे नेपाल के नवलपरासी जिला के कुर्थावल गांव निवासी पट्टू हरिजन उम्र लगभग 32 वर्ष पिता चंद्रेश हरिजन के रूप में की गई।

इस घटना की जानकारी एसएसबी द्वारा नेपाल सशस्त्र पुलिस बल को दी गई। जिसके पश्चात नेपाल सशस्त्र पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची।और युवक को नेपाल सशस्त्र पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया।

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