Bagaha News: दूध विक्रेता ने बचाई बालक की जान
Bagaha News: लौरिया में अशोक स्तंभ के सामने रामजानकी मंदिर के तालाब में 12 वर्षीय बालक हृदया कुमार डूब गया। अन्य बच्चों ने उसे छोड़कर भागने का फैसला किया। स्थानीय दूध विक्रेता राजेश यादव ने बच्चे को तालाब से निकाला और चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेतिया रेफर किया।
Bagaha News: लौरिया। अशोक स्तंभ के सामने रामजानकी मंदिर के बड़े तालाब में स्नान कर रहा बालक डूब गया। उसके साथ करीब आधा दर्जन और बच्चे तालाब में स्नान के साथ तैर रहे थे। वहीं 12 वर्षीय बालक डुबने लगा। साथ स्नान कर रहे सभी बच्चे डूब रहे दोस्त को छोड़कर फरार हो गए। इधर मठिया गांव के दूध विक्रेता राजेश यादव मंदिर में आराम कर रहे थे। बच्चों की शोर सुनकर जब वे तालाब के पास पहुंचे तो उन्हें पता चला कि एक बच्चा डूब गया है। श्री यादव बिना देरी किए तालाब में तैरकर बच्चा को निकाला । चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद बच्चा को बेतिया रेफर कर दिया।
डूबे बच्चे की पहचान मलहोरी टोला के सुदर्शन साह के पुत्र हृदया कुमार (12) के रूप में हुई है।
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