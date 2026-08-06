Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bagaha News: 11 पुलिस अधिकारियों बगहा में हुआ का तबादला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बगहा
Follow us on Google News
share

Bagaha News: बगहा, नगर प्रतिनिधि। एसपी राजेश कुमार ने बुधवार को जिले में प्रशासनिक व्यवस्था को

Bagaha News: 11 पुलिस अधिकारियों बगहा में हुआ का तबादला

Bagaha News: बगहा, नगर प्रतिनिधि। एसपी राजेश कुमार ने बुधवार को जिले में प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से 11 पुलिस पदाधिकारियों का स्थानांतरण किया है। जारी आदेश के अनुसार विभिन्न थाना एवं शाखाओं में निर्धारित अवधि पूरी होने तथा रामनगर एवं चौतरवा थानाध्यक्ष के पद रिक्त होने के कारण यह फेरबदल तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। एसपी ने बताया कि साइबर थाना में पदस्थापित पुलिस निरीक्षक जितेंद्र कुमार को चौतरवा का नया थानाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं अंचल निरीक्षक रामनगर अभय कुमार को प्रभारी सीसीटीएनएस का दायित्व सौंपा गया है। पर्यवेक्षी पदाधिकारी रामनगर योगेंद्र रविदास को अंचल निरीक्षक रामनगर बनाया गया है।

ये भी पढ़ें:Bhagalpur News: सहरसा: पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, कई पुलिस पदाधिकारियों का तबादला

नियंत्रण कक्ष में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक महेंद्र कुमार को रामनगर थानाध्यक्ष बनाया गया है। चिउटाहां थानाध्यक्ष उदय भानु सिंह को अपराध शाखा में भेजा गया है, जबकि रामनगर थाना की अनुसंधान इकाई में पदस्थापित दुर्गेश कुमार को चिउटाहां थानाध्यक्ष बनाया गया है। भितहा थानाध्यक्ष अभिलाष कुमार को ठकराहा थाने की कमान सौंपी गई है, जबकि ठकराहा थानाध्यक्ष नरेश कुमार को भितहा थानाध्यक्ष बनाया गया है।

ये भी पढ़ें:Bhagalpur News: सहरसा पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, कई पुलिस पदाधिकारियों का तबादला
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।