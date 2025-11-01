Hindustan Hindi News
खराब मौसम ने रोका तेजस्वी का अभियान; बारिश थमी तो बढ़ाई रफ्तार, 3 सीटों पर मोबाइल से संवाद

संक्षेप: बिहार में खराब मौसम के चलते एक बार फिर चुनाव प्रचार पर असर पड़ा है। तेजस्वी यादव की आज 16 जनसभाएं हैं। साफ मौसम होने के बाद हेलीकॉप्टर उड़ा सका। जिसके बाद रघुनाथपुर की सीट पर ओसामा शहाब के लिए वोट मांगे। वहीं 3 सीटों पर मोबाइल से संवाद किया।

Sat, 1 Nov 2025 04:13 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार चुनाव पर मोंथा तूफान भारी पड़ गया है। खराब मौसम के चलते चुनावी रैलियां रद्द हो रही है। शुक्रवार को 16 में सिर्फ 2 हेलीकॉप्टर ही उड़ान भर सके। वहीं शनिवार को भी मौसम बिगड़ा रहा। हालांकि बारिश थमने के बाद कई दिग्गजों ने चुनाव प्रचार किया। नेता प्रतिपक्ष और महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव के चुनाव प्रचार पर भी असर पड़ा।

तीन सीटों पर मोबाइल से संवाद

उन्होने फेसबुक पर पोस्ट करके बताया कि आज मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, छपरा और वैशाली जिलों के तमाम 16 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सभाएं है। कुछ को फोन पर संबोधित किया है और अब मौसम थोड़ा साफ़ हुआ तो बाक़ी बची 9 सभाओं को संबोधित करने निकले है। इस दौरान तेजस्वी यादव ने मुजफ्फरपुर की साहेबगंज, गोरियाकोठी और गोपालगंज की बरौली विधानसभा क्षेत्र की जनता से मोबाइल से संवाद किया।

सरकारी नौकरी देने का वादा पूरा करेंगे- तेजस्वी

तेजस्वी ने कहा कि आप लोग मुझे एक मौका दें और नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करें। 20 साल पुरानी इस निकम्मी सरकार ने बिहार से गलत किया है। ताकि हर एक परिवार को सरकारी नौकरी देने का काम मैं कर पाऊं। अब नया बिहार बनान है। अपराध, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाना है। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार बनानी है। अब जाति और धर्म से ऊपर उठकर एक मौका तेजस्वी यादव को दीजिए और महागठबंधन की सरकार बनाइए।

ओसामा शहाब के लिए मांगे वोट

इसके बाद तेजस्वी ने सीवान की रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा की। उन्होने राजद प्रत्याशी ओसामा शहाब के लिए वोट मांगे। इस दौरान उन्होने बिहार में बढ़ रहे अपराध को लेकर मौजूदा सरकार पर हमला बोला। रघुनाथपुर के लोगों से तेजस्वी ने एक मौका मांगा। उन्होने कि जो काम 20 साल में नहीं हुआ वो काम 20 महीने में करके दिखाएंगे। जिस परिवार के एक भी सदस्य के पास एक भी नौकरी नहीं है। उसे नौकरी दिलाने का काम तेजस्वी करेगा।