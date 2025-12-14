बुरी लत जानलेवा बनी; शराबबंदी वाले बिहार में दारू समझ गरीब ने पिया एसिड, तड़प-तड़पकर मौत

संक्षेप: शनिवार को सीताराम दारू पीकर घर पहुंचा। परिजनों ने उसे सुला दिया। इसी बीच बाथरूम साफ करने का एसिड शराब समझकर पी लिया। अस्पताल में तड़प-तड़पकर उसकी मौत हो गई।

शराबबंदी वाले बिहार में संवेदना को झकझोड़ने वाली खबर भागलपुर से है। एक साठ वर्षीय मोची ने बाथरूम साफ करने वाली एसिड को दारू समछ कर पी लिया। जवाहर लाल नेहरु मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में तड़प-तड़पकर मौत हो गई। मरने वाले की पहचान फागु दास के पुत्र सीताराम दास,60 वर्ष के रूप में हुई है। वे मुगलपुरा हुसैनाबाद, थाना बबरगंज क्षेत्र के निवासी थे। इस घटना व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि शराब पूरी तरह रोक लगाने के दावे कितने झूठे हैं क्योंकि सीताराम दास को रोज पीने की लत थी। नशे की हालत में उन्होंने एसिड पी लिया।

मृतक की पत्नी सुगरी देवी ने बताया कि सीताराम दास जूता पॉलिश और मरम्मति का काम करता था। रोज की तरह शनिवार को नशे में घर पहुंचा। उसने बहुत पी रखी थी तो घर में ले जाकर सुला दिया। इसी बीच किसी समय उसने बाथरूम में रखा एसिड पी लिया। वह जोर जोर से उल्टी करने लगा तो परिजनों को चिंता हुई। पूछने पर एसिड का डब्बा दिखाया तो सबके होश उड़ गए। स्थानीय लोगों ने एसिड निकालने के लिए उसे गोबर घोलकर पिला दिया। हालत बिगड़ने लगी तो उसे मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां रात में उसकी मौत हो गई।