Hindi NewsBihar NewsBad habit fatal in Bihar Bhagalpur poor man drank acid mistaking it for alcohol died
बुरी लत जानलेवा बनी; शराबबंदी वाले बिहार में दारू समझ गरीब ने पिया एसिड, तड़प-तड़पकर मौत

संक्षेप:

शनिवार को सीताराम दारू पीकर घर पहुंचा। परिजनों ने उसे सुला दिया। इसी बीच बाथरूम साफ करने का एसिड शराब समझकर पी लिया। अस्पताल में तड़प-तड़पकर उसकी मौत हो गई।

Dec 14, 2025 06:19 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share

शराबबंदी वाले बिहार में संवेदना को झकझोड़ने वाली खबर भागलपुर से है। एक साठ वर्षीय मोची ने बाथरूम साफ करने वाली एसिड को दारू समछ कर पी लिया। जवाहर लाल नेहरु मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में तड़प-तड़पकर मौत हो गई। मरने वाले की पहचान फागु दास के पुत्र सीताराम दास,60 वर्ष के रूप में हुई है। वे मुगलपुरा हुसैनाबाद, थाना बबरगंज क्षेत्र के निवासी थे। इस घटना व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि शराब पूरी तरह रोक लगाने के दावे कितने झूठे हैं क्योंकि सीताराम दास को रोज पीने की लत थी। नशे की हालत में उन्होंने एसिड पी लिया।

मृतक की पत्नी सुगरी देवी ने बताया कि सीताराम दास जूता पॉलिश और मरम्मति का काम करता था। रोज की तरह शनिवार को नशे में घर पहुंचा। उसने बहुत पी रखी थी तो घर में ले जाकर सुला दिया। इसी बीच किसी समय उसने बाथरूम में रखा एसिड पी लिया। वह जोर जोर से उल्टी करने लगा तो परिजनों को चिंता हुई। पूछने पर एसिड का डब्बा दिखाया तो सबके होश उड़ गए। स्थानीय लोगों ने एसिड निकालने के लिए उसे गोबर घोलकर पिला दिया। हालत बिगड़ने लगी तो उसे मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां रात में उसकी मौत हो गई।

बिहार में वर्ष 2016 से पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि सीताराम दास जैसे लोगों को नियमित रूप से शराब कैसे मिल जाती है। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने शराबबंदी लागू करने के तौर तरीके पर सवाल उठाया था। कहा कि शराबबंदी से गरीब परेशान हो रहे हैं। पैसे वाले और उच्च पदस्थ लोग महंगी शराब सेफ प्लेस पर मंगा कर पीते हैं। गरीब सस्ती दारू पीकर रोड पर निकलता है तो पकड़ा जाता है और जहरीली शराब पीकर मौत के मुंह में समा जाता है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
