पकड़ा गया रेप का आरोपी बाबा श्रवण दास, नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर किया था प्रेग्नेंट

संक्षेप: कथावाचक ने मोहपाश में फंसाकर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म किया। विरोध करने पर गले में माला पहनाकर शादी का ढोंग रचा। लड़की बाबा के साथ पत्नी की तरह रहने लगी।

बिहार के दरभंगा में नाबालिग लड़की से रेप के आरोपित कथावाचक श्रवण दास उर्फ श्रवण ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। शनिवार को पॉक्सो अधिनियम के विशेष जज के न्यायालय में उपस्थित किया गया। वहां उसे न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया गया। इस कांड के आरोपी मौनी बाबा अभी भी फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है।

आरोपित के विरुद्ध लड़की की मां ने महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। इसमें बिरौल थाना क्षेत्र के परड़ी निवासी श्रवण दास उर्फ श्रवण ठाकुर तथा रामउदित दास उर्फ मौनी बाबा को आरोपित किया गया था। आरोपित श्रवण दास की ओर से अग्रिम जमानत अर्जी पॉक्सो न्यायालय में गत सात जनवरी को दाखिल की गई थी। इसकी सुनवाई के लिए 17 जनवरी की तारीख निर्धारित थी लेकिन, एक वकील के निधन को लेकर अधिवक्ता न्यायिक कार्य से अलग रहे। इस कारण मामले की सुनवाई नहीं हो सकी और पुलिस ने उसे दबोच लिया।

जानकारी के अनुसार पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में छापेमारी की और एक घर में छिपे श्रवण दास महाराज को हिरासत में लिया। महिला थाना में दर्ज कांड के अनुसार, आरोप है कि कथावाचक ने मोहपाश में फंसाकर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म किया। विरोध करने पर गले में माला पहनाकर शादी का ढोंग रचा। लड़की बाबा के साथ पत्नी की तरह रहने लगी। लंबे समय तक शारीरिक शोषण किया और प्रेग्नेंट हो गयी तो गर्भपात करवा दिया।

उसके बाद आरोपी उससे दूर रहने लगा। जब लड़की और उसके परिजनों ने साथ रखने का दबाव बनाया तो शादी की बात से इनकार कर गया। परिजनों ने उसके गुरु मौनी बाबा से शिकायत की तो उन्होंने भी श्रवण दास का ही पक्ष लिया। मजबूर होकर दोनों के खिलाफ केस दर्ज कराना पड़ा।