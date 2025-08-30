शिक्षा विभाग के एसीएस बी राजेंदर, एस सिद्धार्थ विकास आयुक्त; बिहार में पांच सीनियर IAS ट्रांसफर
बिहार के 5 सीनियर आईएएस अधिकारियों का शनिवार को तबादला कर दिया गया। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव और शिक्षा विभाग के एसीएस डॉ. एस. सिद्धार्थ को राज्य का नया विकास आयुक्त बनाया गया है। वहीं अपर मुख्य सचिव डॉ. बी. राजेंदर को शिक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार मिला है।
बिहार सरकार ने शनिवार को पांच सीनियर आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया जिसमें मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव एवं मंत्रिमंडल समन्वय विभाग और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के अतिरिक्त प्रभार में रहे डॉ. एस. सिद्धार्थ को राज्य का नया विकास आयुक्त बनाया गया है। वे भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1991 बैच के अधिकारी हैं। इनकी सेवा अवधि 30 नवंबर 2025 तक है। इसके साथ ही, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की अतिरिक्त जिम्मेवारी सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. बी. राजेंदर को सौंपी गई है। वे भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1995 बैच के अधिकारी है।
इनके पास सामान्य प्रशासन के जन शिकायत के अपर मुख्य सचिव, खेल विभाग के अपर मुख्य सचिव, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी के मिशन महानिदेशक एवं बिपार्ड के महानिदेशक का पहले से ही अतिरिक्त प्रभार हैं। यह व्यवस्था 1 सितंबर 2025 से लागू होगी।
शनिवार को सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर कुल पांच आईएएस अधिकारियों को नई जिम्मेवारी सौँपी है। इनमें दो आईएएस अधिकारियों को तबादला किया गया है, जबकि तीन आईएसस अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।