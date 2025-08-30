शिक्षा विभाग के एसीएस बी राजेंदर, एस सिद्धार्थ विकास आयुक्त; बिहार में पांच सीनियर IAS ट्रांसफर

बिहार सरकार ने शनिवार को पांच सीनियर आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया जिसमें मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव एवं मंत्रिमंडल समन्वय विभाग और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के अतिरिक्त प्रभार में रहे डॉ. एस. सिद्धार्थ को राज्य का नया विकास आयुक्त बनाया गया है। वे भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1991 बैच के अधिकारी हैं। इनकी सेवा अवधि 30 नवंबर 2025 तक है। इसके साथ ही, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की अतिरिक्त जिम्मेवारी सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. बी. राजेंदर को सौंपी गई है। वे भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1995 बैच के अधिकारी है।