B Rajender ACS of Education Department S Siddharth Development Commissioner; Five senior IAS transferred in Bihar शिक्षा विभाग के एसीएस बी राजेंदर, एस सिद्धार्थ विकास आयुक्त; बिहार में पांच सीनियर IAS ट्रांसफर, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsB Rajender ACS of Education Department S Siddharth Development Commissioner; Five senior IAS transferred in Bihar

शिक्षा विभाग के एसीएस बी राजेंदर, एस सिद्धार्थ विकास आयुक्त; बिहार में पांच सीनियर IAS ट्रांसफर

बिहार के 5 सीनियर आईएएस अधिकारियों का शनिवार को तबादला कर दिया गया। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव और शिक्षा विभाग के एसीएस डॉ. एस. सिद्धार्थ को राज्य का नया विकास आयुक्त बनाया गया है। वहीं अपर मुख्य सचिव डॉ. बी. राजेंदर को शिक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार मिला है।

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटनाSat, 30 Aug 2025 07:37 PM
share Share
Follow Us on
शिक्षा विभाग के एसीएस बी राजेंदर, एस सिद्धार्थ विकास आयुक्त; बिहार में पांच सीनियर IAS ट्रांसफर

बिहार सरकार ने शनिवार को पांच सीनियर आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया जिसमें मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव एवं मंत्रिमंडल समन्वय विभाग और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के अतिरिक्त प्रभार में रहे डॉ. एस. सिद्धार्थ को राज्य का नया विकास आयुक्त बनाया गया है। वे भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1991 बैच के अधिकारी हैं। इनकी सेवा अवधि 30 नवंबर 2025 तक है। इसके साथ ही, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की अतिरिक्त जिम्मेवारी सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. बी. राजेंदर को सौंपी गई है। वे भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1995 बैच के अधिकारी है।

इनके पास सामान्य प्रशासन के जन शिकायत के अपर मुख्य सचिव, खेल विभाग के अपर मुख्य सचिव, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी के मिशन महानिदेशक एवं बिपार्ड के महानिदेशक का पहले से ही अतिरिक्त प्रभार हैं। यह व्यवस्था 1 सितंबर 2025 से लागू होगी।

ये भी पढ़ें:अमित पांडेय अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बने, बिहार चुनाव के लिए 2 IAS का तबादला
ये भी पढ़ें:बिहार के 11 आईएएस का ट्रांसफर; 7 अनुमंडल में नए SDO, 4 विशेष कार्य पदाधिकारी

शनिवार को सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर कुल पांच आईएएस अधिकारियों को नई जिम्मेवारी सौँपी है। इनमें दो आईएएस अधिकारियों को तबादला किया गया है, जबकि तीन आईएसस अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

ये भी पढ़ें:टेंट-जेनरेटर के लिए समय है, बल्ब के लिए नहीं; एस सिद्धार्थ एचएम की क्लास लगा दी
ये भी पढ़ें:VIDEO: हाथ से लौंगलता बना तलने लगे एस सिद्धार्थ, देखिए ACS का नया अंदाज