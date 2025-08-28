अयोध्या से जनकपुर तक सीधी ट्रेन की कवायद शुरू, भारत और नेपाल के अफसरों की होगी बैठक
अयोध्या से जनकपुर के लिए डायरेक्ट ट्रेन सेवा शुरू करने की दिशा में काम शुरू हो गया है। बिहार के मधुबनी जिले के जयनगर में गुरुवार को भारतीय रेलवे, एसएसबी और अन्य विभागों के आला अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें नेपाल के संबंधित अफसरों के साथ मीटिंग जल्द कराने की सहमति बनी।
भगवान श्रीराम की नगरी अयोध्या एवं मां सीता की नगरी जनकपुर के बीच सीधी ट्रेन चलाने की कवायद शुरू हो गई है। अयोध्या से बिहार के जयनगर होते हुए नेपाल के जनकपुर धाम तक साप्ताहिक ट्रेन चलाई जाएगी। इसके लिए भारत और नेपाल के रेलवे एवं सुरक्षा अधिकारियों के जल्द ही बैठक होगी। इस बैठक में ट्रेन का फाइनल रूट और अन्य बातों पर चर्चा की जाएगी। इस संबंध में भारतीय रेलवे के एडीआरएम आलोक झा, सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के डीआईजी सरोज कुमार ठाकुर एवं कस्टम कमिश्नर, पटना मोहन कुमार मीणा समेत अन्य अधिकारियों की गुरुवार को बैठक हुई।
यह मीटिंग मधुबनी जिले के जयनगर स्थित नेपाली स्टेशन के इरकॉन कार्यालय पर हुई। यहां सुरक्षा अधिकारी एवं रेल अफसरों ने संभावित नेपाल के जनकपुरधाम के लिए सीधी ट्रेन चलाने की सुरक्षा एवं सुविधा का जायजा लिया। एडीआरएम झा ने बताया कि रामायण सर्किट को जोड़ने वाली अयोध्या-जनकपुरधाम ट्रेन के संभावित परिचालन के बाबत सुरक्षा एवं यात्री सुविधा का अवलोकन किया गया। नेपाल के संबंधित रेल अधिकारी, कस्टम, सुरक्षा अधिकारियों संग जल्द ही संयुक्त बैठक होगी। इसमें ट्रेन परिचालन की दिशा तय की जाएगी।
उन्होंने कहा कि इसके लिए एक नोडल अधिकारी बनाया गया है। जो नेपाल के संबंधित अधिकारियों संग बैठक की तारीख तय करेंगे एडीआरएम स्पेशल सैलून से जयनगर पहुंचे। उनके साथ एसएसबी कमांडेंट गोविंद सिंह भंडारी, कस्टम सहायक कमिश्नर बिनोद कुमार, इंस्पेक्टर दीपक एवं संजय कुमार, रेलवे से सीनियर डीएमओ, डीसीएम राकेश श्रीवास्तव, टीआई राजेश मोहन मल्लिक, सीडीओ गोल्डन कुमार, सीडब्लुएस आशुतोष कुमार, आरपीएफ कमांडेंट आशीष कुमार, इंस्पेक्टर पुखराज मीणा, एएसआई राजकुमार सिंह, इरकॉन के एजीएम संजय कुमार समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।