अयोध्या से जनकपुर धाम ट्रेन बिहार के 5 जिलों से गुजरेगी, जयनगर से नेपाल में प्रवेश करेगी
अयोध्या से जनकपुर धाम (नेपाल) के बीच सीधी ट्रेन सेवा 23 नवंबर से शुरू होगी। यह ट्रेन बिहार के पांच जिलों से होकर गुजरेगी। सीतामढ़ी, मधुबनी समेत अन्य महत्वपूर्ण स्टेशनों पर इसका ठहराव होने की संभावना है। मधुबनी जिले के जयनगर से यह ट्रेन नेपाल में प्रवेश करेगी।
जनकपुर धाम/मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान टीम। भगवान राम की जन्मभमि अयोध्या से मां सीता की नगरी नेपाल के जनकपुर धाम के बीच सीधी ट्रेन सेवा 23 नवंबर को सुरू होगी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के पीएम बालेन शाह वर्चुअल माध्यम से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। अयोध्या-जनकपुर ट्रेन बिहार के 5 जिलों से होकर गुजरेगी। मां सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी में इसका ठहराव होने की संभावना है। उद्घाटन के दिन अयोध्या निकलने के बाद नेपाल सीमा पर स्थित मधुबनी के जयनगर में ट्रेन का भव्य स्वागत होगा। जयनगर से ही यह ट्रेन नेपाल में प्रवेश करेगी।
जनक नंदिनी माता सीता की जन्मस्थली नेपाल के जनकपुरधाम और मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम की नगरी अयोध्या सीधी रेल सेवा से जुड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह 23 नवंबर को नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से अयोध्या-जनकपुर धाम ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। अयोध्या स्टेशन पर उद्घाटन समारोह तो मधुबनी के जयनगर में ट्रेन से स्वागत की तैयारी चल रही है।
उत्तर बिहार के पांच जिलों से गुजरेगी ट्रेन
अयोध्या- जनकपुर धाम ट्रेन उत्तर बिहार के पांच जिलों से गुजरेगी। ट्रेन अयोध्या से चलकर गोरखपुर पहुंचेगी। इसके बाद बगहा, नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी के रास्ते शीशो से मधुबनी जाएगी। यहां से जयनगर होते जनकपुर धाम के लिए प्रस्थान करेगी।
नेपाल में भी खुशी का माहौल
अयोध्या के लिए ट्रेन सेवा शुरू होने की खबर से नेपाल में स्थित जनकपुर धाम के लोगों में खुशी का माहौल हैं। लोगों का कहना है कि यह ट्रेन सेवा दोनों देशों के करोड़ों श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए किसी उपहार से कम नहीं है।
नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री विमलेन्द्र निधि, रघुवीर महासेठ, जनकपुर धाम के मेयर मनोज कुमार साह, सांसद मनीष कुमार झा, विधायक दीपेंद्र ठाकुर, जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष सुरेन्द्र भंडारी ने कहा कि ट्रेन सेवा से भारत और नेपाल के बीच सांस्कृतिक और धार्मिक रिश्तों को एक नई उड़ान मिलेगी।
वहीं, पूर्व मंत्री अरविंद साह, पूर्व मेयर बजरंग प्रसाद साह ने कहा कि अब नेपाल के लोगों को अयोध्या का दर्शन करने में और सहुलियत होगी। जनकपुर धाम में पर्यटकों की आमद से व्यापार में वृद्धि होगी।
जयनगर से जनकपुर धाम और कुर्था तक हुआ ट्रायल
अयोध्या-जयनगर जनकपुर धाम ट्रेन के उद्घाटन की तैयारी भारत-नेपाल दोनों देशों के स्तर पर की जा रही है। इस क्रम में बीते 5 नवंबर को जयनगर से नेपाल के जनकपुर धाम और कुर्था तक रेल परिचालन का ट्रायल किया गया था।
जयनगर में होगी कस्टम जांच
पूर्व मध्य रेलवे के सीपीआरओ सरस्वती चंद्र ने कहा कि अयोध्या-जनकपुर ट्रेन सेवा की शुरुआत 23 नवंबर को प्रस्तावित है। पूर्व मध्य रेलवे के अधीन आने वाले कुछ स्टेशनों पर इस ट्रेन का ठहराव निर्धारित किया गया है। जयनगर स्टेशन पर इसकी विशेष कस्टम जांच होगी। विदेश मंत्रालय के मानकों के अनुरूप ट्रेन की सुरक्षा सहित अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। यह एक सामान्य ट्रेन होगी। पूर्व मध्य रेलवे जयनगर स्टेशन पर ट्रेन के स्वागत में कार्यक्रम आयोजित करेगा।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।