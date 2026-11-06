अयोध्या से जनकपुर सीधी ट्रेन इसी महीने, मोदी और बालेन शाह दिखाएंगे हरी झंडी; IRCTC से टिकट बुकिंग
अयोध्या से जनकपुर धाम तक सीधी ट्रेन सेवा शुरू होने वाली है। 22 या 23 नवंबर को भारत और नेपाल के प्रधानमंत्री संयुक्त रूप से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखा सकते हैं। इसको लेकर दोनों देशों में तैयारियां शुरू हो गई है। अयोध्या-जनकपुर ट्रेन की टिकट बुकिंग IRCTC की वेबसाइट से होगी।
एक संवाददाता, जयनगर (मधुबनी)। भगवान श्रीराम की जन्मभूमि अयोध्या से मां सीता की नगरी जनकपुर धाम (नेपाल) तक सीधी ट्रेन सेवा को इसी महीने शुरू करने की तैयारी है। 22 या 23 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के पीएम बालेन शाह इस ट्रेन को संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखा सकते हैं। दोनों देशों में इसकी तैयारियां चल रही हैं। नेपाल में गुरुवार को इस महत्वपूर्ण ट्रेन रूट का ट्रायल किया गया। इस दौरान भारत से भी रेलवे के बड़े अधिकारी मौजूद रहे। अयोध्या से चलकर यह ट्रेन बिहार के जयनगर से नेपाल में प्रवेश करेगी और जनकपुर धाम तक पहुंचेगी। इससे राम और सीता की नगरियां आपस में ट्रेन सेवा से सीधे तौर पर जुड़ जाएंगी। यात्री आईआरसीटीसी की वेबसाइट से यात्रा का टिकट बुक कर सकेंगे।
जयनगर से नेपाल के जनकपुरधाम एवं कुर्था तक रेल परिचालन का गुरुवार को ट्रायल किया गया। इससे पहले पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर के एजीएम अमरेंद्र कुमार गुरुवार सुबह स्पेशल ट्रेन से जयनगर पहुंचे। सुबह 9:10 बजे दो इंजन के साथ 17 खाली बोगियों वाली एमटी ट्रेन से ट्रायल किया गया।
इस दौरान नेपाल के धनुषा के सीडीओ भूदेव झा, एसीडीओ और नेपाल रेलवे के जीएम परवेश पराजुली समेत दोनों देशों के कई अधिकारी मौजूद रहे। दोपहर 1:45 बजे ट्रायल पूरा करने के बाद ट्रेन जयनगर वापस लौटी।
मोदी और बालेन शाह हरी झंडी दिखाएंगे
एजीएम ने बताया कि निरीक्षण के दौरान यात्री सुविधाओं एवं सुरक्षा से जुड़ी कमियों को जल्द दूर करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि 22-23 नवंबर को दोनों देशों के प्रधानमंत्री संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर ट्रेन परिचालन का उद्घाटन कर सकते हैं।
जयनगर में यात्रियों की कस्टम जांच
अयोध्या से जयनगर होते हुए नेपाल के जनकपुर धाम तक रेल परिचालन शुरू करने की तैयारी भारत और नेपाल दोनों देशों के स्तर पर की जा रही है। एजीएम ने बताया कि सीमा पर कस्टम जांच की समुचित व्यवस्था रहेगी। जयनगर में दोनों तरफ से आने-जाने वाली ट्रेनों की जांच कस्टम विभाग की ओर से की जाएगी।
IRCTC से होगी टिकट बुकिंग
यात्रियों की सुविधा के लिए दोनों तरफ से इस ट्रेन के टिकट की बुकिंग आईआरसीटीसी के माध्यम से की जा सकेगी। रेल परिचालन शुरू होने से पहले सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी।
रामायण सर्किट को मिलेगी नई मजबूती
अयोध्या और जनकपुर धाम के बीच रेल परिचालन को भारत-नेपाल के धार्मिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। रामनगरी अयोध्या और सीतानगरी जनकपुर धाम के रेल मार्ग से जुड़ने पर रामायण सर्किट को नई मजबूती मिलेगी। इससे दोनों देशों के श्रद्धालुओं के साथ-साथ पर्यटकों और व्यापारियों को भी लाभ होगा। रेल परिचालन शुरू होने से भारत और नेपाल के बीच धार्मिक पर्यटन तथा व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
निरीक्षण के दौरान ये अधिकारी रहे मौजूद
रेल परिचालन की तैयारियों के निरीक्षण के दौरान हाजीपुर के पीसीएससी अमरेश कुमार, पीसीओएम इंदु रानी दुबे, डीआरएम ज्योति प्रकाश मिश्रा, सीनियर डीईएन कोऑर्डिनेशन संजय कुमार, सीनियर डीओएम विजय प्रकाश, सीनियर डीसीएम अमितेश कुमार, सीनियर डीएसटी पंकज कुमार, डीएमई दुर्गेश कुमार, आरपीएफ कमांडेंट आशीष कुमार, इंस्पेक्टर पोखराज मीणा, जीआरपी डीएसपी आदिल, एसडीएम दीपक कुमार, डीएसपी सदानंद कुमार, कस्टम सहायक आयुक्त लाल देव, अधीक्षक कुमार भवेश, इरकॉन के जीएम दीपक कुमार सहित रेलवे, प्रशासन और सुरक्षा विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।