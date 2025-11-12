AXIS Exit Poll: वोट शेयर में तीसरा स्थान, सीटों के मामले में फिसड्डी; क्या बिहार को PK मंजूर नहीं?

संक्षेप: बिहार में सत्ता का गुलदस्ता किसके हाथों में होगा? इस सवाल का सटीक उत्तर तो 14 नवंबर को ही सामने आएगा। लेकिन तब तक अटकलों का दौर जोरों पर है। खासकर एग्जिट पोल के आंकड़ों के बाद से सबकी जुबान पर यही बात है कि बिहार में एक बार फिर एनडीए की ही सरकार बनेगी।

AXIS Exit Poll: बिहार में सत्ता का गुलदस्ता किसके हाथों में होगा? इस सवाल का सटीक उत्तर तो 14 नवंबर को ही सामने आएगा। लेकिन तब तक अटकलों का दौर जोरों पर है। खासकर एग्जिट पोल के आंकड़ों के बाद से सबकी जुबान पर यही बात है कि बिहार में एक बार फिर एनडीए की ही सरकार बनेगी। इसी बीच सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर (PK) का भविष्य क्या होगा? क्या बिहार ने पीके को स्वीकार ही नहीं किया?

हकीकत यह है कि अब तक जारी सभी एग्जिट पोल्स में एनडीए गठबंधन को स्पष्ट बहुमत देते हुए दिखाया है, जबकि आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन पीछे है। वहीं, चुनाव पूर्व बिहार की सियासत को हवा देने वाले प्रशांत किशोर कहीं टिकते नजर नहीं आ रहे हैं। आसान शब्दों में कहें तो उनकी नई पार्टी जन सुराज का प्रदर्शन उम्मीदों से कोसों दूर है। बता दें कि ये सभी आंकड़े एग्जिट पोल पर आधारित हैं। अंतिम नतीजे 14 नवंबर को ही आएंगे।

पीके की 4 फीसदी वोट लेकिन सीटें न के बराबर बिहार विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल में एक्सिस माय इंडिया ने जन सुराज पार्टी को राज्य में 4 प्रतिशत वोट शेयर के साथ तीसरा स्थान दिलाया है। सर्वे के मुताबिक, सीटों के लिहाज से जनसुराज 0-2 के बीच सिमट सकती है। इसी सर्वे में एनडीए को 43 प्रतिशत, महागठबंधन को 41 प्रतिशत और अन्य को 12 प्रतिशत वोट मिलने का अनुमान है।