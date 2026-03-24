बेगूसराय में एक्सिस बैंक लूट, फायरिंग कर 10 मिनट में लाखों रुपये ले भागे बदमाश

बेगूसराय जिले के हसनपुर में स्थित एक्सिस बैंक से मंगलवार को हथियारबंद नकाबपोश बदमाशों ने लूट कर दी। 3 बाइक पर आए लुटेरों ने फायरिंग कर दहशत मचाई और 10 मिनट में लाखों लूटकर फरार हो गए।

Axis Bank Loot: बिहार के बेगूसराय जिले में मंगलवार को बैंक लूट हो गई। तेघड़ा के हसनपुर में स्थित एक्सिस बैंक की शाखा से हथियारबंद बदमाशों ने फायरिंग कर दहशत मचाई और कैश लूटकर फरार हो गए। इस दौरान बैंक में मौजूद निजी सुरक्षा गार्ड भी घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बैंक से 4 लाख रुपये की लूट हुई है। महज 10 मिनट में अपराधी वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर तेघड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। सूचना पाकर बेगूसराय के एसपी मनीष भी घटनास्थल पर पहुंचे और बैंक कर्मियों से पूछताछ की।

यह घटना मंगलवार की सुबह लगभग 11 बजे की बताई जा रही है। बैंक खुलने के बाद सुबह के समय ज्यादा भीड़ नहीं थी। बैंक में दो से तीन ग्राहक एवं कर्मचारी ही ही मौजूद थे। तभी तीन बाइक पर सवार होकर बदमाश पहुंचे। सभी ने अपने मुंह नकाब से ढके हुए थे। लुटेरों ने सबसे पहले बैंक में मौजूद सुरक्षा गार्ड पर हमला कर जख्मी कर दिया।

इसके बाद फायरिंग करते हुए उन्होंने बैंक में दहशत मचा दी। उन्होंने सभी कर्मचारियों का मोबाइल छीन लिया। फिर लूटपाट करने लगे। बैंक कर्मियों ने बताया कि लुटेरों ने 10 मिनट के भीतर लूटपाट को अंजाम देकर वहां से भाग गए। बैंक पहुंचे एसपी मनीष ने बताया कि लुटेरे अयोध्या चौक के रास्ते से आए तथा लूट की घटना को अंजाम देकर तेघड़ा स्टेशन की ओर भाग निकले।