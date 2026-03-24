बेगूसराय में एक्सिस बैंक लूट, फायरिंग कर 10 मिनट में लाखों रुपये ले भागे बदमाश
बेगूसराय जिले के हसनपुर में स्थित एक्सिस बैंक से मंगलवार को हथियारबंद नकाबपोश बदमाशों ने लूट कर दी। 3 बाइक पर आए लुटेरों ने फायरिंग कर दहशत मचाई और 10 मिनट में लाखों लूटकर फरार हो गए।
Axis Bank Loot: बिहार के बेगूसराय जिले में मंगलवार को बैंक लूट हो गई। तेघड़ा के हसनपुर में स्थित एक्सिस बैंक की शाखा से हथियारबंद बदमाशों ने फायरिंग कर दहशत मचाई और कैश लूटकर फरार हो गए। इस दौरान बैंक में मौजूद निजी सुरक्षा गार्ड भी घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बैंक से 4 लाख रुपये की लूट हुई है। महज 10 मिनट में अपराधी वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर तेघड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। सूचना पाकर बेगूसराय के एसपी मनीष भी घटनास्थल पर पहुंचे और बैंक कर्मियों से पूछताछ की।
यह घटना मंगलवार की सुबह लगभग 11 बजे की बताई जा रही है। बैंक खुलने के बाद सुबह के समय ज्यादा भीड़ नहीं थी। बैंक में दो से तीन ग्राहक एवं कर्मचारी ही ही मौजूद थे। तभी तीन बाइक पर सवार होकर बदमाश पहुंचे। सभी ने अपने मुंह नकाब से ढके हुए थे। लुटेरों ने सबसे पहले बैंक में मौजूद सुरक्षा गार्ड पर हमला कर जख्मी कर दिया।
इसके बाद फायरिंग करते हुए उन्होंने बैंक में दहशत मचा दी। उन्होंने सभी कर्मचारियों का मोबाइल छीन लिया। फिर लूटपाट करने लगे। बैंक कर्मियों ने बताया कि लुटेरों ने 10 मिनट के भीतर लूटपाट को अंजाम देकर वहां से भाग गए। बैंक पहुंचे एसपी मनीष ने बताया कि लुटेरे अयोध्या चौक के रास्ते से आए तथा लूट की घटना को अंजाम देकर तेघड़ा स्टेशन की ओर भाग निकले।
एसपी के द्वारा बताया गया कि लगभग 4 लाख रुपये की लूट होने की संभावना बैंक अधिकारी बता रहे हैं। पुलिस क्षेत्र में जगह-जगह लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है। एसपी के अनुसार जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस लूट की घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत बिहार में राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं पर गहराई से नजर रखते हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। जयेश मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं और लाइव हिन्दुस्तान में 4 साल से बिहार टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे2न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। समाचार लेखन के अलावा साहित्यिक पठन-लेखन में रुचि है।और पढ़ें