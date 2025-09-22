axis bank manager shot dead in vaishali while returning from meeting बिहार में रिलेशनशिप मैनेजर की सरेशाम हत्या, मीटिंग से लौटते वक्त मार दी गोली, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindi NewsBihar Newsaxis bank manager shot dead in vaishali while returning from meeting

Bihar Crime: जानकारी के अनुसार बिदुपुर के खानपुर पकड़ी में किसी महिला ग्रुप की सोमवार को मीटिंग का समय निर्धारित था। महिलाओं के समूह को बैंक से ग्रुप लोन देना था। इस कारण बैंक की ओर से मीटिंग में शामिल होने राकेश कुमार खुद गए।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, संवाद सूत्र, बिदुपुर, वैशालीMon, 22 Sep 2025 07:51 PM
Bihar Crime: बिहार में अपराधियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। वैशाली जिले में अपराधियों ने एक रिलेशनशिप मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी है। बताया जा रहा है किबिदुपुर थाना क्षेत्र के चेचर-खानपुर पकड़ी मार्ग के बीच सुनसान जगह पर सोमवार की शाम सेल्फ हेल्प ग्रुप की मीटिंग कराकर लौट रहे एक्सिस बैंक के तहत काम करने वाली क्विस क्रॉप लिमिटेड के रिलेशनशिप मैनेजर की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी।

अपराधियों ने सुनसान जगह पर घटना को अंजाम दिया और आसानी से भाग निकले। बाद में वहां से गुजर रहे किसी राहगीर ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची बिदुपुर पुलिस उन्हें लेकर सीएचसी पहुंची, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृत 30 वर्षीय राकेश कुमार पिता अयोध्या भगत मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज थाने के अहियापुर के मूल निवासी थे।

गोली बाएं साइड में सीने के नीचे लगी थी। जानकारी के अनुसार बिदुपुर के खानपुर पकड़ी में किसी महिला ग्रुप की सोमवार को मीटिंग का समय निर्धारित था। महिलाओं के समूह को बैंक से ग्रुप लोन देना था। इस कारण बैंक की ओर से मीटिंग में शामिल होने राकेश कुमार खुद गए। उनके साथ एक और साथी भी गए, जो वहां से दूसरे ग्रुप की मीटिंग लेने के लिए चले गए।

अपना काम समाप्त कर राकेश कुमार अकेले ही बाइक से कंचनपुर स्थित ब्रांच पर लौट रहे थे। इसी बीच अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया और आराम से भाग निकले। हाजीपुर सदर एसडीपीओ सुबोध कुमार ने कहा कि मृतक एक्सिस बैंक अंतर्गत क्विस क्रॉप लिमिटेड का लोन सर्वेयर था। अपराधी तीन की संख्या में थे। गोली मारने का कारण पता नहीं चल पाया है। पूरे घटनाक्रम की जांच-पड़ताल की जा रही है। जल्द ही अपराधी पुलिस की गिरफ्त में होंगे।

