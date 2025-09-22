बिहार में रिलेशनशिप मैनेजर की सरेशाम हत्या, मीटिंग से लौटते वक्त मार दी गोली

Bihar Crime: जानकारी के अनुसार बिदुपुर के खानपुर पकड़ी में किसी महिला ग्रुप की सोमवार को मीटिंग का समय निर्धारित था। महिलाओं के समूह को बैंक से ग्रुप लोन देना था। इस कारण बैंक की ओर से मीटिंग में शामिल होने राकेश कुमार खुद गए।

Bihar Crime: बिहार में अपराधियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। वैशाली जिले में अपराधियों ने एक रिलेशनशिप मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी है। बताया जा रहा है किबिदुपुर थाना क्षेत्र के चेचर-खानपुर पकड़ी मार्ग के बीच सुनसान जगह पर सोमवार की शाम सेल्फ हेल्प ग्रुप की मीटिंग कराकर लौट रहे एक्सिस बैंक के तहत काम करने वाली क्विस क्रॉप लिमिटेड के रिलेशनशिप मैनेजर की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी।

अपराधियों ने सुनसान जगह पर घटना को अंजाम दिया और आसानी से भाग निकले। बाद में वहां से गुजर रहे किसी राहगीर ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची बिदुपुर पुलिस उन्हें लेकर सीएचसी पहुंची, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृत 30 वर्षीय राकेश कुमार पिता अयोध्या भगत मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज थाने के अहियापुर के मूल निवासी थे।

गोली बाएं साइड में सीने के नीचे लगी थी। जानकारी के अनुसार बिदुपुर के खानपुर पकड़ी में किसी महिला ग्रुप की सोमवार को मीटिंग का समय निर्धारित था। महिलाओं के समूह को बैंक से ग्रुप लोन देना था। इस कारण बैंक की ओर से मीटिंग में शामिल होने राकेश कुमार खुद गए। उनके साथ एक और साथी भी गए, जो वहां से दूसरे ग्रुप की मीटिंग लेने के लिए चले गए।