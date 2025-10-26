अविनाश पांडेय को बिहार चुनाव का पहला टास्क मिला; कांग्रेस के बागियों को मनाने की जिम्मेदारी

संक्षेप: बिहार चुनाव के बीच कांग्रेस में तनातनी थमती नहीं दिख रही है। टिकट बंटवारे को लेकर ज्यादा असंतोष है। शनिवार देर रात तक चली बैठक में संगठन महासचिव ने ऐसी सभी सीटों की जानकारी ली। उन्होंने इन सीटों के बागियों को मनाने का निर्देश दिया। पार्टी महासचिव अविनाश पांडे को इसकी जिम्मेवारी दी गई है।

बिहार चुनाव के बीच टिकट बंटवारे के बाद नेताओं के असंतोष का जायजा कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल दिल्ली लौट गए हैं। रविवार दोपहर बाद वरीय पर्यवेक्षक अशोक गहलोत और स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अजय माकन के साथ वे पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुआ। वे अपने साथ जिला पर्यवेक्षकों की ओर से दी गई क्षेत्र की लिखित रिपोर्ट भी ले गए हैं।

इसमें उन सीटों की रिपोर्ट भी शामिल है, जहां टिकट बंटवारे को लेकर ज्यादा असंतोष है। शनिवार देर रात तक चली बैठक में संगठन महासचिव ने ऐसी सभी सीटों की जानकारी ली। इसमें नौतन, बिहारशरीफ, खगड़िया, बरबीघा, सुल्तानगंज, सुपौल, बरबीघा, कुम्हरार आदि शामिल हैं। उन्होंने यहां के बागियों को मनाने का निर्देश दिया। पार्टी महासचिव अविनाश पांडे को इसकी जिम्मेवारी दी गई है। अविनाश पांडेय चुनाव संपन्न होने तक बिहार प्रवास पर ही रहेंगे। उन्हें बिहार चुनाव प्रभारी बनाया गया है।