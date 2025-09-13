बिहार विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार उतारेंगे : शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर गौ सेवक निर्दलीय उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। वे बिहार में गौ मतदाता संकल्प यात्रा भी निकालने जा रहे हैं।

बिहार विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर गौ सेवकों को निर्दलीय उम्मीदवार उतारा जाएगा। उम्मीदवारों के नाम नामांकन के पूरा होने के बाद बताए जाएंगे। चुनाव में इन सेवकों को वैसे मतदाता अपना वोट देंगे जो गौ हत्या के खिलाफ हैं। देश में कहीं भी अब तक गौ हत्या रोकने के मुद्दे पर वोट नहीं दिया गया है। पहली बार बिहार में ऐसा होगा। ज्योतिपीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने पटना में यह ऐलान किया।

अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने शुक्रवार को पटना जंक्शन के पास महावीर मंदिर परिसर में दिवंगत आचार्य किशोर कुणाल की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि हम कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है और बनना भी नहीं चाहते हैं। मगर गौ सेवक मतदाताओं के वोट देखने के बाद राजनीतिक दलों को हमारी बातें सुननी पड़ेगी। हम गारंटी चाहते हैं कि गौ हत्या सरकारें बंद करें।

शंकराचार्य ने कहा कि इसके लिए सभी पार्टियों का दरवाजा खटखटाया गया। मगर कहीं से माकूल जवाब नहीं मिला, तो वे अब मतदाताओं के पास जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वह बिहार में गौ मतदाता संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं। इसकी शुरुआत शनिवार को सीतामढ़ी में मां जानकी मंदिर में पूजा करने के बाद हो रही है। इस यात्रा के तहत वे बिहार के सभी जिला मुख्यालयों का भ्रमण करेंगे। इस दौरान वे मतदाताओं से अपील करेंगे कि वोट उन्हें ही दें जो गौ-हत्या रोकने का संकल्प लें।