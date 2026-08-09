डुमरा चौकी से आयकर गोलंबर तक नहीं चलेंगे ऑटो ई-रिक्शा, राजाबाजार से एयरपोर्ट कैसे जाएं; पटना में नई व्यवस्था

पटना में कई रास्तों पर नई ट्रैफिक व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत राजाबाजार फ्लाईओवर से राजवंशीनगर की ओर आने वाले ऑटो, ई-रिक्शा को चिड़ियाघर से यू-टर्न लेकर डुमरा पुलिस चौकी की ओर भेजा जाएगा। इस रूट से आने वाले ऑटो और ई-रिक्शा एयरपोर्ट रोड होते हुए पीर अली पथ से चितकोहरा के पास निकलेंगे।

पटना में नई ट्रैफिक व्यवस्था लागू की गई है। नई व्यवस्था के तहत अब डुमरी चौकी से इनकम टैक्स गोलबंर तक ऑटो और ई रिक्शा नहीं चलेंगे। राजाबाजार की तरफ से पटना एयरपोर्ट की तरफ से आने वाले लोगों को भी नए रास्ते से आना होगा। दरअसल नेहरू पथ पर चिड़ियाघर गेट नंबर-1 और राजवंशीनगर हनुमान मंदिर के पास जाम की समस्या से छुटकारा के लिए यातायात पुलिस ने नई व्यवस्था की है। सोमवार से नेहरू पथ स्थित डुमरा पुलिस चौकी से ही ऑटो और ई-रिक्शा को एयरपोर्ट रोड की ओर मोड़ दिया जाएगा।

वहीं नेहरू पथ पर आयकर गोलंबर से चिड़ियाघर तक व्यावसायिक वाहनों के परिचालन पर रोक लगाने से संबंधित निर्णय भी जल्द लिया जाएगा। इस रूट पर केवल निजी वाहन, सरकारी वाहन और स्कूली बसों के परिचालन की अनुमति होगी। अधिकारियों का कहना है कि राजवंशीनगर मंदिर के पास मेट्रो अधिकारियों से यातायात परिचालन के लिए कर्मियों की संख्या बढ़ाने को कहा गया है, ताकि जाम की समस्या का स्थायी समाधान किया जा सके।

नेहरू पथ पर राजभवन मोड़ से चिड़ियाघर के गेट नंबर-1 तक दक्षिणी लेन को मेट्रो निर्माण के कारण पूरी तरह घेर दिया गया है। उत्तरी लेन में ही वाहनों का परिचालन हो रहा है, जिससे वाहनों का दबाव बढ़ गया है। तीन दिनों से राजवंशीनगर मंदिर के पास जाम की स्थिति बनी हुई है। अधिकारियों का कहना है कि शनिवार को इस सड़क पर वाहनों का दबाव कम था पर सोमवार से कार्यालय खुलने से वाहनों की संख्या बढ़ जाएगी। इसे देखते हुए सगुना मोड़ से चिड़ियाघर की ओर आने वाले ऑटो, ई-रिक्शा को डुमरा पुलिस चौकी से ही एयरपोर्ट की ओर मोड़ दिया जाएगा।

वहीं राजाबाजार फ्लाईओवर से राजवंशीनगर की ओर आने वाले ऑटो, ई-रिक्शा को चिड़ियाघर से यू-टर्न लेकर डुमरा पुलिस चौकी की ओर भेजा जाएगा। इस रूट से आने वाले ऑटो और ई-रिक्शा एयरपोर्ट रोड होते हुए पीर अली पथ से चितकोहरा के पास निकलेंगे। हार्डिंग रोड होते हुए स्टेशन स्थित मल्टीमॉडल हब पहुंचेंगे। अधिकारियों का यह भी कहना है कि सिटी बसों से राजवंशीनगर के पास जाम की स्थिति बन रही है। इनके परिचालन के लिए भी वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी।