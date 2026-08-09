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डुमरा चौकी से आयकर गोलंबर तक नहीं चलेंगे ऑटो ई-रिक्शा, राजाबाजार से एयरपोर्ट कैसे जाएं; पटना में नई व्यवस्था

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान, प्रधान संवाददाता, पटना
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पटना में कई रास्तों पर नई ट्रैफिक व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत राजाबाजार फ्लाईओवर से राजवंशीनगर की ओर आने वाले ऑटो, ई-रिक्शा को चिड़ियाघर से यू-टर्न लेकर डुमरा पुलिस चौकी की ओर भेजा जाएगा। इस रूट से आने वाले ऑटो और ई-रिक्शा एयरपोर्ट रोड होते हुए पीर अली पथ से चितकोहरा के पास निकलेंगे।

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पटना में नेहरू पथ के पास जाम की स्थिति खत्म करने के लिए नई व्यवस्था की गई है। फाइल फोटो

पटना में नई ट्रैफिक व्यवस्था लागू की गई है। नई व्यवस्था के तहत अब डुमरी चौकी से इनकम टैक्स गोलबंर तक ऑटो और ई रिक्शा नहीं चलेंगे। राजाबाजार की तरफ से पटना एयरपोर्ट की तरफ से आने वाले लोगों को भी नए रास्ते से आना होगा। दरअसल नेहरू पथ पर चिड़ियाघर गेट नंबर-1 और राजवंशीनगर हनुमान मंदिर के पास जाम की समस्या से छुटकारा के लिए यातायात पुलिस ने नई व्यवस्था की है। सोमवार से नेहरू पथ स्थित डुमरा पुलिस चौकी से ही ऑटो और ई-रिक्शा को एयरपोर्ट रोड की ओर मोड़ दिया जाएगा।

वहीं नेहरू पथ पर आयकर गोलंबर से चिड़ियाघर तक व्यावसायिक वाहनों के परिचालन पर रोक लगाने से संबंधित निर्णय भी जल्द लिया जाएगा। इस रूट पर केवल निजी वाहन, सरकारी वाहन और स्कूली बसों के परिचालन की अनुमति होगी। अधिकारियों का कहना है कि राजवंशीनगर मंदिर के पास मेट्रो अधिकारियों से यातायात परिचालन के लिए कर्मियों की संख्या बढ़ाने को कहा गया है, ताकि जाम की समस्या का स्थायी समाधान किया जा सके।

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नेहरू पथ पर राजभवन मोड़ से चिड़ियाघर के गेट नंबर-1 तक दक्षिणी लेन को मेट्रो निर्माण के कारण पूरी तरह घेर दिया गया है। उत्तरी लेन में ही वाहनों का परिचालन हो रहा है, जिससे वाहनों का दबाव बढ़ गया है। तीन दिनों से राजवंशीनगर मंदिर के पास जाम की स्थिति बनी हुई है। अधिकारियों का कहना है कि शनिवार को इस सड़क पर वाहनों का दबाव कम था पर सोमवार से कार्यालय खुलने से वाहनों की संख्या बढ़ जाएगी। इसे देखते हुए सगुना मोड़ से चिड़ियाघर की ओर आने वाले ऑटो, ई-रिक्शा को डुमरा पुलिस चौकी से ही एयरपोर्ट की ओर मोड़ दिया जाएगा।

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वहीं राजाबाजार फ्लाईओवर से राजवंशीनगर की ओर आने वाले ऑटो, ई-रिक्शा को चिड़ियाघर से यू-टर्न लेकर डुमरा पुलिस चौकी की ओर भेजा जाएगा। इस रूट से आने वाले ऑटो और ई-रिक्शा एयरपोर्ट रोड होते हुए पीर अली पथ से चितकोहरा के पास निकलेंगे। हार्डिंग रोड होते हुए स्टेशन स्थित मल्टीमॉडल हब पहुंचेंगे। अधिकारियों का यह भी कहना है कि सिटी बसों से राजवंशीनगर के पास जाम की स्थिति बन रही है। इनके परिचालन के लिए भी वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी।

नई व्यवस्था के बाद वाहनों के दबाव का होगा आकलन

नेहरू पथ पर लागू नई यातायात व्यवस्था में शनिवार और रविवार को छोड़ शेष पांच दिनों तक जाम की स्थिति बनी रहती है। दोनों दिन सचिवालय एवं अन्य कार्यालय बंद रहने से इस रूट पर वाहनों का दबाव कम रहता है। अधिकारियों का कहना है कि ऑटो, ई-रिक्शा के परिचालन पर रोक के बाद देखा जाएगा कि निजी वाहनों के कारण इस रूट पर कितना दबाव रहता है। मेट्रो प्रशासन से राजवंशीनगर मंदिर के पास पर्याप्त संख्या में कर्मियों की तैनाती करने को कहा गया है, ताकि यातायात परिचालन को व्यवस्थित किया जा सके।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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