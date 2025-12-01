कंकड़बाग से आने वाले ऑटो, ई-रिक्शा पटना जंक्शन नहीं जाएंगे, नया रूट समझ लें
पटना जंक्शन क्षेत्र में वाहनों के बढ़ते दबाव, अव्यवस्थित पार्किंग एवं ऑटो के अनियमित संचालन को देखते हुए यहां की यातायात व्यवस्था में सोमवार से बदलाव किया गया है। रविवार को भी इसका पटना जंक्शन पर ट्रायल किया गया।
कंकड़बाग की ओर से आने वाले ऑटो, ई-रिक्शा समेत अन्य सार्वजनिक वाहन सोमवार से पटना जंक्शन क्षेत्र में नहीं आएंगे। इस क्षेत्र में केवल निजी वाहन ही आ सकेंगे। कंकड़बाग की तरफ से आने वाले सार्वजनिक वाहन अब चिरैयाटांड़ पुल से उतरकर पटना जंक्शन फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ेंगे और जीपीओ गोलंबर होते हुए आर ब्लॉक गोलंबर के पास घूमकर पुन: जीपीओ गोलंबर फ्लाईओवर से बुद्धमार्ग में इस्कॉन मंदिर की तरफ फ्लाईओवर से नीचे उतरेंगे। इस्कॉन मंदिर के आगे पाल होटल के पास से दाएं यू टर्न लेते हुए मल्टी लेबल हब तक आ सकेंगे।
पटना जंक्शन क्षेत्र में वाहनों के बढ़ते दबाव, अव्यवस्थित पार्किंग एवं ऑटो के अनियमित संचालन को देखते हुए यहां की यातायात व्यवस्था में सोमवार से बदलाव किया गया है। रविवार को भी इसका पटना जंक्शन पर ट्रायल किया गया। कंकड़बाग की ओर से आने वाले सार्वजनिक वाहनों को मीठापुर फ्लाईओवर से ही परिचालन कराया गया। इससे पटना जंक्शन पर जाम की स्थिति नहीं रही।
मल्टी मॉडल हब से ही कंकड़बाग जाएंगे ऑटो
पटना जंक्शन से कंकड़बाग की ओर जाने वाले सार्वजनिक वाहन मल्टीमॉडल हब से निकल कर पाया नंबर चार के सामने जीपीओ के नीचे, आर ब्लॉक के नीचे होते हुए आर ब्लॉक गोलंबर के ऊपर चढ़ते हुए जीपीओ के ऊपर से चिरैयाटांड़ पुल होते हुए कंकड़बाग की ओर जा सकेंगे। एग्जीबिशन रोड के दोनों फ्लैंक पर ऑटो व ई-रिक्शा के परिचालन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पटना जंक्शन गोलंबर से जीपीओ गोलंबर नीचे के क्षेत्र में नो पार्किंग लागू रहेगी। ट्रैफिक पुलिस ने सभी वाहन चालकों से अपील की है कि निर्धारित मार्ग/पार्किंग के नियमों का पालन करें।
ऑटो का यह होगा रूट
● ऑटो, ई-रिक्शा समेत अन्य सार्वजनिक वाहन चिरैयाटांड़ पुल से उतरकर पटना जंक्शन फ्लाईओवर पर चढ़ेंगे
● इसके बाद जीपीओ गोलंबर होते हुए आर ब्लॉक फ्लाईओवर गोल चक्कर से यू टर्न लेंगे
● फिर फ्लाईओवर से बुद्धमार्ग स्थित इस्कॉन मंदिर के पास उतरेंगे, वहां से मुड़कर मल्टी मॉडल हब तक आएंगे