जमुई में ऑटो ड्राइवर की गोलियों से भूनकर हत्या, RJD बोली- बिहार में जीवन यापन खतरनाक

जमुई में मंगलवार को बीच सड़क अज्ञात बदमाशों ने ऑटो ड्राइवर अशोक यादव की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। आरजेडी ने इस घटना को लेकर नीतीश सरकार पर हमला बोला और आरोप लगाया कि बिहार में अब जीवन यापन खतरनाक हो गया है।

Jamui News: बिहार के जमुई में मंगलवार को एक ऑटो ड्राइवर की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। दिनदहाड़े हुई इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान 40 वर्षीय अशोक यादव के रूप में हुई है। मंगलवार को वे सवारी लेकर लखन धनामा के रंगपुर मुसहरी गए थे। वापस लौटते समय डोमनपुरा नहर के जखराज स्थान के पास अज्ञात अपराधियों ने उनकी हत्या कर दी। इस मामले ने सियासी तूल भी पकड़ लिया है। लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर निशाना साधा है।

मृतक अशोक यादव जमुई के टाउन थाना क्षेत्र के लखन धनामा के रहने वाले थे। वह ऑटो चलाकर अपने परिवार का जीवन-बसर करते थे। सूचना मिलने पर टाउन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। बताया जा रहा है कि ऑटो के अंदर बैठे अशोक के सिर में अज्ञात अपराधियों ने कई गोलियां मारीं, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

पुलिस ने फॉरेंसिक जांच के लिए एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया। समाचार लिखे जाने तक मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल नहीं लाया गया। घटना के कारणों का पुलिस पता लग रही है। ग्रामीणों के अनुसार बताया जाता है कि मृतक अशोक यादव बहुत ही सरल स्वभाव का व्यक्ति थ। उसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी।

इस वारदात के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। बीच सड़क हुए इस मर्डर के बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। अशोक का शव ऑटो की अगली सीट पर ही पड़ा हुआ मिला। साथ ही सड़क खून से सन गई। पुलिस ने आते ही घटनास्थल को सुरक्षित कर लिया। जांच के बाद ही हत्या की वजह पता लग पाएगी।

आरजेडी बोली- बिहार में जीवन यापन बहुत खतरनाक लालू एवं तेजस्वी की पार्टी आरजेडी ने मंगलवार को सोशल मीडिया पोस्ट में इस घटना का जिक्र करते हुए बिहार की एनडीए सरकार को आड़े हाथों लिया। आरजेडी ने आरोप लगाया कि जब एक आम आदमी की सरेआम हत्या होने लग जाए, तो संगठित अपराध से कहीं अधिक स्थिति भयावह हो चुकी है। अब अपराधियों के लिए क्राइम करना और अवैध हथियार पाना एकदम आसान हो चुका है। हर गली में अपराध हो रहा है। अब बिहार में जीवन यापन करना पूरी तरह खतरनाक हो चुका है।

आरजेडी ने सत्ताधारी गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिल्ली भगाया जा रहा है। साथ ही जेडीयू और भाजपा में सीएम की कुर्सी हथियाने के लिए द्वंद युद्ध चल रहा है। बिहार पुलिस पर हमला बोलते हुए आरजेडी ने कहा कि अधिकारी भ्रष्टाचार और नकारेपन में डूबे हुए हैं।