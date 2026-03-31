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जमुई में ऑटो ड्राइवर की गोलियों से भूनकर हत्या, RJD बोली- बिहार में जीवन यापन खतरनाक

Mar 31, 2026 05:40 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, जमुई
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जमुई में मंगलवार को बीच सड़क अज्ञात बदमाशों ने ऑटो ड्राइवर अशोक यादव की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। आरजेडी ने इस घटना को लेकर नीतीश सरकार पर हमला बोला और आरोप लगाया कि बिहार में अब जीवन  यापन खतरनाक हो गया है।

जमुई में ऑटो ड्राइवर की गोलियों से भूनकर हत्या, RJD बोली- बिहार में जीवन यापन खतरनाक

Jamui News: बिहार के जमुई में मंगलवार को एक ऑटो ड्राइवर की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। दिनदहाड़े हुई इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान 40 वर्षीय अशोक यादव के रूप में हुई है। मंगलवार को वे सवारी लेकर लखन धनामा के रंगपुर मुसहरी गए थे। वापस लौटते समय डोमनपुरा नहर के जखराज स्थान के पास अज्ञात अपराधियों ने उनकी हत्या कर दी। इस मामले ने सियासी तूल भी पकड़ लिया है। लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर निशाना साधा है।

मृतक अशोक यादव जमुई के टाउन थाना क्षेत्र के लखन धनामा के रहने वाले थे। वह ऑटो चलाकर अपने परिवार का जीवन-बसर करते थे। सूचना मिलने पर टाउन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। बताया जा रहा है कि ऑटो के अंदर बैठे अशोक के सिर में अज्ञात अपराधियों ने कई गोलियां मारीं, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

पुलिस ने फॉरेंसिक जांच के लिए एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया। समाचार लिखे जाने तक मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल नहीं लाया गया। घटना के कारणों का पुलिस पता लग रही है। ग्रामीणों के अनुसार बताया जाता है कि मृतक अशोक यादव बहुत ही सरल स्वभाव का व्यक्ति थ। उसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी।

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इस वारदात के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। बीच सड़क हुए इस मर्डर के बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। अशोक का शव ऑटो की अगली सीट पर ही पड़ा हुआ मिला। साथ ही सड़क खून से सन गई। पुलिस ने आते ही घटनास्थल को सुरक्षित कर लिया। जांच के बाद ही हत्या की वजह पता लग पाएगी।

आरजेडी बोली- बिहार में जीवन यापन बहुत खतरनाक

लालू एवं तेजस्वी की पार्टी आरजेडी ने मंगलवार को सोशल मीडिया पोस्ट में इस घटना का जिक्र करते हुए बिहार की एनडीए सरकार को आड़े हाथों लिया। आरजेडी ने आरोप लगाया कि जब एक आम आदमी की सरेआम हत्या होने लग जाए, तो संगठित अपराध से कहीं अधिक स्थिति भयावह हो चुकी है। अब अपराधियों के लिए क्राइम करना और अवैध हथियार पाना एकदम आसान हो चुका है। हर गली में अपराध हो रहा है। अब बिहार में जीवन यापन करना पूरी तरह खतरनाक हो चुका है।

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आरजेडी ने सत्ताधारी गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिल्ली भगाया जा रहा है। साथ ही जेडीयू और भाजपा में सीएम की कुर्सी हथियाने के लिए द्वंद युद्ध चल रहा है। बिहार पुलिस पर हमला बोलते हुए आरजेडी ने कहा कि अधिकारी भ्रष्टाचार और नकारेपन में डूबे हुए हैं।

(जमुई से हिन्दुस्तान संवाददाता के इनपुट के साथ)

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत बिहार में राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं पर गहराई से नजर रखते हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। जयेश मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं और लाइव हिन्दुस्तान में 4 साल से बिहार टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे2न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। समाचार लेखन के अलावा साहित्यिक पठन-लेखन में रुचि है।

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