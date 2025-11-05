Hindustan Hindi News
कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने जा रहे लोगों से भरी ऑटो को हाइवा ने मारी ठोकर, 3 की मौत; 12 जख्मी

संक्षेप: इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई है। यह दर्दनाक हादसा परसा बाजार थाना क्षेत्र सिमरा के पास हुई है। इस हादसे में बच्चा और महिला मिला कर 12 जख़्मी भी हुए हैं। सभी क़ो इलाज के लिए पीएमसीएच भेजा गया है। घटना सुबह 5 बजे की है l

Wed, 5 Nov 2025 01:37 PM
बिहार समेत विभिन्न जगहों पर आज कार्तिक पूर्णिमा की धूम है। इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। इस बीच बिहार की राजधानी पटना में दर्दनाक हादसा हो गया है। यहां गंगा स्नान के लिए जा रहे लोगों के ऑटो क़ो हाइवा ने ठोकर मार दी। इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई है। यह दर्दनाक हादसा परसा बाजार थाना क्षेत्र सिमरा के पास हुआ है। इस हादसे में बच्चा और महिला मिला कर 12 जख़्मी भी हुए हैं। सभी क़ो इलाज के लिए पीएमसीएच भेजा गया है। घटना सुबह 5 बजे की है l इस भयानक सड़क हादसे के बाद वहां चीख-पुकार मच गया।

मोतिहारी में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

इधर मोतिहारी जिले में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर जिले के विभिन्न नदियों में स्नान के लिए सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। जिले के बूढ़ी गंडक नदी के बारा घाट, गंडक नदी के गोविंदगंज घाट, पताही में बागमती नदी के घाट पर सुबह से स्नान का सिलसिला जारी है। स्नान के बाद लोग घाट पर मंदिरों में जाकर पूजा कर रहे हैं। इस दौरान अरेराज के प्रसिद्ध सोमेश्वर नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। महिलाएं भी बड़ी संख्या में पूजने लिए पहुंची हैं।

गंडक नदी के गोविंदगंज तट पर ईख के साथ कोशी भरकर श्रद्धालुओं ने दान उपदान किया।पौराणिक ग्रंथों में गज और ग्राह की लड़ाई को लेकर चर्चित गोविंदगंज पशु मेले की रौनक इस बार फीकी दिख रही है।गाय,बैल व अन्य मवेशियों के मेले में भीड़ नहीं है। मवेशियों की संख्या भी कम है।

भक्तों ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी

कटिहार के कुरसेला में कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर बुधवार को गंगा स्नान के लिए संगम तट पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। पचास हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाकर मां गंगा की आराधना की और अपने परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। संगम तट पर हर-हर गंगे और हर-हर महादेव के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो उठा। इस अवसर पर 48 घंटे का संकीर्तन, रामायण पाठ और रामार्चन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिससे पूरा क्षेत्र धार्मिक माहौल में डूब गया।

संगम तट पर स्थापित मां गंगा की प्रतिमा का श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। सुबह से लेकर देर शाम तक गंगा स्नान और पूजन का सिलसिला जारी रहा। भीड़ को देखते हुए प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। घाट पर गोताखोरों की तैनाती की गई थी, ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना न हो। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर संगम तट का दृश्य देखते ही बन रहा था। भक्ति, आस्था और श्रद्धा का संगम एक साथ नजर आया। आयोजन को सफल बनाने में पूर्व सरपंच संगीता देवी, फलहारी बाबा, अखिलेश मंडल, रामसेवक मंडल, सुरेन्द्र मंडल, रामचन्द्र यादव, बिहारी पासवान तत्पर दिखे।

