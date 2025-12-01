Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsauto and e-rickshaw unions protest in Patna huge uproar near junction for route change
रूट चेंज मंजूर नहीं; पटना में सड़क पर उतरा ऑटो, ई-रिक्शा संघ, जंक्शन के पास भारी बवाल

रूट चेंज मंजूर नहीं; पटना में सड़क पर उतरा ऑटो, ई-रिक्शा संघ, जंक्शन के पास भारी बवाल

संक्षेप:

पटना में कंकड़बाग की तरफ से जंक्शन आने वाले ऑटो और ई रिक्शा चालक यातायात में बदलाव के नियम को नहीं मान रहे हैं। प्रशासन के फैसले के खिलाफ आन्दोलन पर उतर गए।

Mon, 1 Dec 2025 01:36 PMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

पटना में सड़क जाम की समस्या को देखते हुए जंक्शन क्षेत्र में सार्वजनिक वाहन,ऑटो और ई-रिक्शा के प्रवेश पर लगी रोक पर ऑटो संघ ने बवाल किया। ऑटो और ई-रिक्शा चालकों ने परिचालन ठप कर दिया और सैकड़ों की संख्या में जुटकर पटना जंक्शन के पास प्रदर्शन किया। कंकड़बाग की तरफ से पटना जंक्शन आने वाले ऑटो और ई रिक्शा चालक यातायात में बदलाव के नियम को नहीं मान रहे हैं। पहले की तरह ही वाहनों का परिचालन करते रहे। प्रशासन ने जब रोका तो प्रदर्शन पर उतारू हो गए।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

प्रदर्शन कर रहे संघ के नेता ने कहा कि जनहित के मुद्दों पर फैसला लेने पर उनसे जुड़े लोगों से विचार करना चाहिए। पहले जब कोई बदलाव किया जाता था तो प्रशासन संघ के प्रतिनिधियों को बुलाकर बात करती थी। लेकिन अब तो समाचार पत्रों से इसकी जानकारी मिलती है। शहर के विभिन्न इलाकों से लोग पटना जंक्शन आते हैं। जब गाड़ी इस इलाके में नहीं आएगी तो लोग कैसे पहुंचेंगे। यह फैसला गरीब ऑटो चालकों और पब्लिक के हित में नहीं है। इससे चालकों का रोजगार छिन जाएगा तो आम लोगों की परेशानी बढ़ेगी जो प्राइवेट गाड़ी से स्टेशन आने में असमर्थ हैं।

ये भी पढ़ें:कंकड़बाग से आने वाले ऑटो, ई-रिक्शा पटना जंक्शन नहीं जाएंगे, नया रूट समझ लें

प्रदर्शन के बाद ट्रैफिक के अधिकारी ऐक्शन में आ गए। बताया गया कि फिलहाल नए नियम को होल्ड पर रख दिया है। ट्रैफिक डीएसपी ने बताया कि ऑटो वालों से वार्ता कर आगे की रणनीति बनाई जाएगी।

दरअसल पटना जिला प्रशासन की और से तय किया गया कि कंकड़बाग की ओर से आने वाले ऑटो, ई-रिक्शा समेत अन्य सार्वजनिक वाहन सोमवार से पटना जंक्शन क्षेत्र में नहीं आएंगे। इस क्षेत्र में केवल निजी वाहन ही आ सकेंगे। कंकड़बाग की तरफ से आने वाले सार्वजनिक वाहन अब चिरैयाटांड़ पुल से उतरकर पटना जंक्शन फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ेंगे और जीपीओ गोलंबर होते हुए आर ब्लॉक गोलंबर के पास घूमकर पुन: जीपीओ गोलंबर फ्लाईओवर से बुद्धमार्ग में इस्कॉन मंदिर की तरफ फ्लाईओवर से नीचे उतरेंगे। इस्कॉन मंदिर के आगे पाल होटल के पास से दाएं यू टर्न लेते हुए मल्टी लेबल हब तक आ सकेंगे। पटना जंक्शन क्षेत्र में वाहनों के बढ़ते दबाव, अव्यवस्थित पार्किंग एवं ऑटो के अनियमित संचालन को देखते हुए यहां की यातायात व्यवस्था में सोमवार से बदलाव किया गया है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar News Bihar Top News Bihar News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।