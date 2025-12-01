रूट चेंज मंजूर नहीं; पटना में सड़क पर उतरा ऑटो, ई-रिक्शा संघ, जंक्शन के पास भारी बवाल

संक्षेप: पटना में कंकड़बाग की तरफ से जंक्शन आने वाले ऑटो और ई रिक्शा चालक यातायात में बदलाव के नियम को नहीं मान रहे हैं। प्रशासन के फैसले के खिलाफ आन्दोलन पर उतर गए।

पटना में सड़क जाम की समस्या को देखते हुए जंक्शन क्षेत्र में सार्वजनिक वाहन,ऑटो और ई-रिक्शा के प्रवेश पर लगी रोक पर ऑटो संघ ने बवाल किया। ऑटो और ई-रिक्शा चालकों ने परिचालन ठप कर दिया और सैकड़ों की संख्या में जुटकर पटना जंक्शन के पास प्रदर्शन किया। कंकड़बाग की तरफ से पटना जंक्शन आने वाले ऑटो और ई रिक्शा चालक यातायात में बदलाव के नियम को नहीं मान रहे हैं। पहले की तरह ही वाहनों का परिचालन करते रहे। प्रशासन ने जब रोका तो प्रदर्शन पर उतारू हो गए।

प्रदर्शन कर रहे संघ के नेता ने कहा कि जनहित के मुद्दों पर फैसला लेने पर उनसे जुड़े लोगों से विचार करना चाहिए। पहले जब कोई बदलाव किया जाता था तो प्रशासन संघ के प्रतिनिधियों को बुलाकर बात करती थी। लेकिन अब तो समाचार पत्रों से इसकी जानकारी मिलती है। शहर के विभिन्न इलाकों से लोग पटना जंक्शन आते हैं। जब गाड़ी इस इलाके में नहीं आएगी तो लोग कैसे पहुंचेंगे। यह फैसला गरीब ऑटो चालकों और पब्लिक के हित में नहीं है। इससे चालकों का रोजगार छिन जाएगा तो आम लोगों की परेशानी बढ़ेगी जो प्राइवेट गाड़ी से स्टेशन आने में असमर्थ हैं।

प्रदर्शन के बाद ट्रैफिक के अधिकारी ऐक्शन में आ गए। बताया गया कि फिलहाल नए नियम को होल्ड पर रख दिया है। ट्रैफिक डीएसपी ने बताया कि ऑटो वालों से वार्ता कर आगे की रणनीति बनाई जाएगी।